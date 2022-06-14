WhatsApp都搬到！《Move to iOS》最強功能釋出

每逢新iPhone推出，都有唔少Android用家想轉會過去，但要將Android內的資料特別是WhatsApp內容轉移至iOS，一直是手機用戶的多年煩惱。坊間方法是用第三方軟件如《iCareFone Transfer》等，但既要收費且不代表100%成功。

等了又等，以上問題終於隨着Apple官方更新《Move to iOS》程式更新而得到解決。以往這程式容許用戶把Android資料如通訊錄、相片、影片、檔案、網頁書籤及行事曆等傳送至iOS，如今連WhatsApp亦照顧埋，用戶可借此傳送WhatsApp內的個人檔案、頭像、文字訊息、圖像、影片及錄音，並涵蓋私人及群組內容，唯獨通話紀錄、付款資料及「關於我」狀態不能傳送，但相信已滿足大部分用戶需要。

《Move to iOS》Beta版現已推出，Android機安裝後「Transfer Data」頁會多出「WhatsApp」一個選項，點選後資料便會自動搬至iOS平台。新功能對應所有Android 5.0或以上的手機或平板，同時iPhone需更新至iOS 15.5，另外Android及iOS的WhatsApp需要分別更新2.22.7.74及2.22.10.70版本或以上。值得一提的是，WhatsApp資料在搬動過程中不會上傳至iCloud，Android機內的原資料也得以保留而不會消失。