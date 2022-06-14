趙希洛事業衝刺　談婚論嫁容後再談

最近在無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》中有出色表現的藝人趙希洛（Candice），早前接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，與主持分享入行14年來的苦與樂。自幼對演藝工作充滿興趣的她，2007年不理家人反對，從英國返港參選港姐入行，早前因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，於《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」，雖然獲獎是開心事，但多年努力卻仍未得到爸爸100%支持及認同，她說：「爸爸淨係講咗句Good Job，之後再講咗句：『咪都係主角隔離嗰個啫』，打擊好大！」她說畢即對着鏡頭向家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。

回想入行初期，工作不多加上中文不太好的她壓力頗大，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」幸好她一直抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾因演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。她指拍攝《實習天使》最令她印象深刻，為了加強角色的癡戀程度，她主動提議加戲吻蔣志光：「同導演講完，佢叫我同蔣老師講，之後我再問蔣老師得唔得，佢呆咗幾秒望住我，之後話好吖，好彩出到嚟效果幾好，好開心大家接受，最緊要蔣老師肯相信我。」至於愛情方面，與男友感情穩定的她，坦言現階段不急於結婚：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」