邵美琪凍齡有術低胸見人　仍是單身搞到粉絲好心急

藝人邵美琪、陳靜、車婉婉、張達明、梁敏儀、林寶玉、湯沛宜等今晚（14日）出席《被消失的凶案》電影首映，久未露面的邵美琪（Maggie）低胸性感現身，晒Fit爆身材，她透露因與年邁母親同住，故為安全起見，全程罩不離口。現場有粉絲送上鮮花和青蛙毛公仔，粉絲想送她青蛙王子？她笑說：「可能想整蠱我，或者送畀我扮有個王子。（有否追求者？）哈哈，笑咗就算。（粉絲緊張你多過你自己？）佢哋想我開心。」

提到她凍齡有術，Maggie稱沒有刻意減肥和戒口，也不做運動，但平日注重飲食，疫情下經常在家玩煮飯仔，笑稱現在甚麼也識煮，因可以網上自學，但就不習慣面對鏡頭前煮食，會感到有壓力。朋友試過她手勢不敢說不好，媽媽亦從來冇Say no，提到有否男士有幸品嘗她的住家飯時？她說：「等我再學好啲先。」她透露雖然不做運動，但偶會隨發哥（周潤發）行山，她說發哥有時會遷就她的程度，因她是BB的BB班，是初生嬰兒學爬行的山友，亦沒有盧海鵬般勤力，間中只會在屋企附近行。

至於工作方面，要等候導演的安排，疫情最嚴峻之時也有少少擔心，也想返內地工作，講笑視乎有幾多錢，不過最緊要還是隔離期問題，她說：「其實有好多藝人在內地等候工作，佢哋都好慘及好辛苦，應該有工作先找他們，希望大家都有工作。」