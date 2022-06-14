陳靜豁出去狂拍慘情片　獲封「慘角擔當」稱號

藝人陳靜今晚（14日）出席電影首映禮，自言已好耐冇出席首映，對上一次是2019年赴東京電影節出席《Baby復仇記》首映，回港後香港的首映都取消了。她透露另一套她主演的電影《焚身》將於月底上映，一個月有兩部電影上映，她表示以前都有類似經驗，但兩部同是主演就是頭一次，而兩部片不約而同都是演慘情角色，變了「慘角擔當」。陳靜就透露心聲，希望日後可以多拍開心片種，或者嘗試飾演職場上女強人也不錯，不過她說：「5月份收到3個劇本，睇咗兩個，又係慘倩角色，（被定形？）係卦！其實開心戲都有得發揮，自己好想遇到一個抽離唔到嘅角色，因為未試過抽離唔到，開心唔開心都好快過去，唔會畀唔開心情緒影響到。」她就爆何華超試過抽離不到角色，直至朋友提醒他才知道。

前亞姐林寶玉(Connie)有份參與的電影《被消失的凶案》中，甚具挑戰性，由中學生演到做小明星，及慘遭何華超迷姦，她表示拍攝效果好激，但堅持三點不露，拍攝時也有清場，是她從演以來最大膽的一次。她就讚對手華超十分專業，又有風度，拍攝前與她好好溝通每個動作和位置。

Connie現時是亞姐經理人，因本身熱愛演戲，覺得做經理人可以學習情緒管理。提到「亞視一姐」薛影儀(阿儀)的官司案，Connie表示上訴期仍在排期中。對於阿儀日前化身「威威豬」出席「豬肉檔AK」劉宋威的生日會，Connie透露阿儀已休息了一段日子，已準備好再投入工作，並透露本月19號阿儀將隨同歷屆亞姐赴馬來西亞拍攝飲食節目和亞姐宣傳片。