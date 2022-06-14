女人鍾意做瑜伽，男人鍾意睇索女做瑜伽，點解？咪就係因為瑜伽服夠貼身，令迷人身段一覽無遺，真係好吸引！所以美國四仔界有唔少以瑜伽為題材嘅作品，今日就介紹幾部最新嘅影片畀大家，必定令你愈睇愈衝動！

男神名作

瑜伽主題四仔嘅賣點，本應係一眾參演脫星嘅火辣身材，之但係呢個《Swallowed》系列嘅焦點，竟然落喺自編自導自演嘅脫界男神Mike Adriano身上呢？原因好簡單，就係佢經常將男人嘅性幻想，化成影片中嘅橋段，自然引起四仔迷嘅共鳴啦！嚟到系列最新登場作《Swallowed.com #47》，更係備受四仔迷期待，由Liz Jordan、Kylie Rocket、Angel Youngs等幾位青春脫星演出，並貫徹以往純粹啪啪啪嘅風格，一眾索女着瑜伽服迎接情慾大戰，最後搞到瑜伽墊濕晒，相當激烈呀！

勾引教練

呢套由She Seduced Me推出嘅作品《Yoga Seduction》，由Alan X執導，並搵嚟Crystal Taylor同Whitney Wright兩位超人氣脫星演出，雖然陣容單薄，但導演話貴精不貴多，最重要係要拍出誘人味道。故事講兩位淫娃去學瑜伽，但係醉翁之意不在酒，目的係勾引型男教練，先以淫聲浪語色誘對方，繼而上演3P激戰。雖然劇情老土，但勝在兩位人氣脫星嘅演技同床技都超班，真係演出誘人味道。

豪宅大戰

性感迷人嘅瑜伽女教練，去到型男富二代嘅豪宅教瑜伽，大家會幻想到發生乜嘢事？呢條橋落喺著名四仔片廠Brazzers手中，便炮製出呢套情慾作品《Fixing For A Fxxx #9》，由Leana Lovings、Cory Chase、Kendra Sunderland等脫星演出，故事講著名熟女瑜伽教練Cory Chase，收到去豪宅上堂嘅Order，卻估唔到同型男富二代有身體接觸後，居然燃起佢久違嘅慾火，隨住情慾氣息不斷變濃，兩人終於突破最後一道防線。不過發生關係後，兩人先至發現原來背後有陰謀……

碟評

由於瑜伽題材嘅四仔作品相當多，故此要引起四仔迷嘅注意，各大片廠便要絞盡腦汁。《Swallowed.com #47》所憑嘅就係由著名導演執導，加上從男人性幻想角度出發，令四仔迷容易產生共鳴；《Yoga Seduction》嘅賣點係拍攝水平夠高，兩位天后級脫星嘅演出，更令作品生色唔少，絕對賞心悅目；至於《Fixing For A Fxxx #9》則憑住劇情取勝，所以三套作品各有所長，唔知大家會點揀？