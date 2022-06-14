任達華硬塞對白零出錯　燒腦死細胞急進補

任達華近日忙於趕拍新戲，片中遭語言暴力致走上絕路的他，對白包含大量會計學專業術語，難怪身為影帝的他亦笑言被「考牌」，還打趣指很燒腦，煞科後要好好進補。由麥兆輝執導的英皇電影《內幕》拍攝得如火如荼，日前任達華、方中信及陳國邦3位型男在九龍灣一間豪華辦公室開工，「Big Boss」方中信不斷用語言暴力向任達華及陳國邦施壓，企圖從慈善機構善款「出蠱惑」，3人氣場懾人。任達華今次慘遭欺壓，最終敵不過良心而自殺，死時還穿上血衣「伸冤」，從而帶出故事骨幹，他說：「我演嘅係會計師，而每間公司嘅會計高層都知得太多，呢個世界上愈知得多秘密愈快消失。（大家話你數口精。）腳踏實地啫！出面大風大雨，最緊要畀到屋企人安全感。」

方中信做住家男

由於對白充滿專業術語，任達華事前特地搵高人「調教」：「起碼一啲會計上嘅專業術語同相關知識都要知，真係好難，對白一粒字都唔改得，搞到我好似背誦歷史一樣，再咁落去腦細胞真係好快死，完成拍攝後真係要好好補吓！」不過《內》片竣工後，他將緊接夥拍林家棟、彭于晏等拍攝另一新戲，密密做冇得抖。

至於屬同經理人公司的方中信，被任達華踢爆出動數十萬名牌私伙，他怕醜說：「咪聽任達華講啦！」又自言已前後9個月冇工開：「咪留喺屋企，做吓住家男同裝修師傅，得閒做吓油漆工作，又去買吓餸、做吓家務咁。」談到今次角色「奸到出汁」，他說：「同演開嘅角色反差好大，好衰格。（拍完又放假？）想去旅行，希望7月有好消息啦！」