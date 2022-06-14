十八年後2.0︱曹永廉「黐線外露」　變臉演技嚇親人

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》，昨晚（13日）播出一集的高潮位絕對是勇哥（曹永廉飾）身份逐漸「外露」，以私家偵探身份自居的他行為開始出現異常，表面好好先生，原來暗中挾持了一名男子，並對其進行逼供及拷打，配以劇組打造的燈光效果，煞是緊張駭人。另他對太太（尹詩沛飾）亦由溫柔萬分變得喜怒無常，且變臉速度更是異常驚人，加上尹詩沛驚惶的狀態、及其問米婆身份曝光，令網民看得好奇心大爆發，對阿廉這條線大感興趣：「曹永廉（角色）真係黐線」、「曹永廉一向演技唔錯，做戲夠自然，這套有得發揮」、「佢打老婆時，激動到震晒，好逼真」、「阿廉變臉演技good」

其實阿廉起初出場，已令網民覺得他相當有嫌疑，懷疑他是殺Queenie（譚凱琪飾）真兇，但阿廉保護Angus（譚俊彥飾）有加，看似有情有義，又令網民放下「戒心」；如今他「黐線外露」，令劇情反轉再反轉。除了阿廉，各主角昨晚亦逐漸飆戲，Angus（譚俊彥飾）與Jason（陳山聰飾）的衝突漸趨白熱化、Jason與太太Joyce（趙希洛飾）的決裂亦逐步浮面，二人以「互拋」方式、試探對方「虛實」場口相當考演技，山聰與趙希洛眼神亦交足戲，令網民更期待二人之後的關係進展。