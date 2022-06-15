新劇帶挈荷包脹！林允加密大禮　賀周星馳登6

「星女郎」林允近日憑內地劇集《夢華錄》令人氣更見沸騰，廣告接不停。恩師周星馳即將「登6」，她絞盡腦汁預備禮物，並直言跟周星馳的聯繫從未間斷，過時過節定必送上問候，如此有心，難怪入行至今都深得「星」寵！

周星馳多年來捧紅過不少女星，當中得意之作，當然是拍攝電影《美人魚》令原本寂寂無聞的林允一炮而紅，女方去年更與周冬雨等內地人氣演員入選《星辰大海青年演員優選計劃》，當時周星馳以18個字「加持」：「熱愛電影，很有天分，非常努力，前途無可限量。」足證林允在他心中的地位。

林允、劉亦菲與柳岩主演劇集《夢華錄》最近在內地熱播，截至大前日，該劇累計播放量已達16億，成績驕人，林允亦因此接了不少廣告，荷包脹爆。她日前接受東網專訪，大談今次拍劇的點滴及恩師周星馳。

還有不足10日，6月22日生日的周星馳就正式「登6」，林允過去6年都準時向恩師送上生日祝福，直言絞盡腦汁準備好禮物，但因為要有驚喜，所以要保密。她表示一直都想來港與對方敍舊，可惜現時仍未成事：「去年曾說過要來香港請他吃飯，可惜因為疫情，一直沒機會去香港，等有機會去一定會請的！（你在內地那麼忙碌，還有跟他保持聯繫嗎？）當然有，我和星爺平時都有聯繫的。」

笑劉亦菲宅女變神仙

談到拍攝《夢》劇，林允透露與劉亦菲、柳岩早在合作前已認識，尤其與劉亦菲是很好的朋友，會到其家中作客，並笑指對方是「宅女」，但每當拍劇集就會是大家的「神仙姐姐」。今次能與兩位好友合作，她坦言：「這次能和她們拍戲是我的榮幸，因為兩位都是我非常喜歡和敬佩的演員前輩，在拍攝中也跟她們學習到了很多。」所謂「三個女人一個墟」，問到與兩位姊妹拍戲時會聊甚麼？她笑說：「我們甚麽都聊，比如劇組附近有甚麽好吃的店，或者是有甚麽好用的護膚品之類的。我們都是互相分享的，也有給對方報告自己最近覺得好用的化妝品，有關扮靚的資訊。」

彈琵琶吃盡苦頭

劇中她飾演琵琶坊教頭，彈得一手好琵琶，網民對此有讚有彈，不少人讚她演得很似，有些則嫌其手勢不夠正宗。其實她花了不少心思在這個角色上，開拍前特地跟琵琶老師學習，由全身僵硬，到後期揮灑自如，過程中吃了不少苦頭，手指頭傷痕纍纍。她直言整套劇最難忘的一場，亦是與琵琶有關：「對我來說，最難忘的戲是宋引章（林允劇中角色）在相府演奏琵琶的部分，這場戲是宋引章這個角色的一個高光時刻，很有意思。（你的造型很美。）我都非常喜歡，真的特別感謝我們的服裝、化妝以及道具的老師們。」

林允的演藝之路一直都很順暢，早前度過26歲生日的她談到對未來的展望：「首先希望家人朋友都健康平安，然後作為一名演員，還是希望能給大家帶來更多好的作品。」