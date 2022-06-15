【是日通勝】

農曆五月十七

壬寅年 丙午月 己亥日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、沐浴、捕捉

忌：開市、安葬、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、26、34、35

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：財運旺，把握投資機會，有望獲得理想回報。

金牛座：愛情運一般，幸福要靠自己爭取，勿太被動。

雙子座：遇上麻煩不用太擔憂，凡事要向好的方面想。

巨蟹座：身心狀態健康，穿青色衣物可為你帶來好運。

獅子座：事業運欠佳，宜安守本分，越俎代庖是大忌。

處女座：投資存在風險，要量力而為，留意市場消息。

天秤座：工作進度受人事問題拖累，宜檢討溝通技巧。

天蠍座：生活無憂，事業愛情兩得意，迎來美好一天。

人馬座：健康指數有點差，久坐無益，要多做運動啊！

山羊座：運勢平穩，多幫助有需要的人，好人有好報。

水瓶座：財運非常好，物質生活豐盛，沒甚麼要擔心。

雙魚座：做事要有擔當，有能力不妨助同事一臂之力。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）雞 偏財旺

（跌）蛇 人緣差

鼠：桃花運上升，單身者易遇到心儀的異性。

牛：自信心強，工作表現佳，成績有目共睹。

虎：事業發展機遇陸續有來，可望大展拳腳。

兔：領導力強，擔任管理層者易獲下屬尊重。

龍：小心爛桃花，勿對身邊的異性太過熱情。

蛇：是日沖煞，易遭同事冷待，心情陷低谷。

馬：用包容心去對待身邊人，可享家庭幸福。

羊：物質上容易有意外收穫，讓你喜出望外。

猴：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

雞：偏財旺，投資股票值博，易有意外收穫。

狗：運勢普通，謀事要多加留神，慎防破財。

豬：頭昏腦脹，工作多甩漏，勿作重大決策。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門裝設宜忌

從風水角度，大門是一家人進出的每日通道，是一間屋子納吉凶氣運的關鍵樞紐。大門的裝設與對外景觀好、壞，亦直接影響居住者的運勢。

‧尺寸需合乎比例：

大門的體積沒有既定指標，必須參考居所的面積作出適切的比例。如果家居的面積小，但大門卻很大，那麼每當氣流從門外引進屋內時，便無法在居室聚合。相反，家居偌大，大門卻很小，亦會令財氣難以納入家中。

‧紅、黑色不宜：

大門的顏色不宜過鮮或過沉，鮮紅色或黑色這兩種至陽至極的顏色尤其不宜。前者容易令居住者心浮氣躁、爭吵不休，後者則容易令人心情鬱悶。

‧大門對垃圾房：

問題不算嚴重，除非傳出異味，形成味煞，令財氣減弱，健康亦會受到影響。化解方法：將垃圾房的門緊閉，家門亦常緊閉，以免穢氣沖入屋內。

‧大門對大門：

若兩家相對的大門呎吋相同，並無問題。不過若是門較小或低均為不吉，若兩家大門距離有十多呎以上，則不足為忌。化解方法：門較小的一方，可在門前兩旁種植帶刺植物擋煞。

‧大門對樓梯：

樓梯作上落之用，如打開大門見樓梯，代表景物有下退之象，風水上稱為「退水」，會令財富難以積聚。化解方法：在雲石門檻下放五帝錢以保平安。