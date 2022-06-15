被爆原本演貓王！Harry Styles因乜最終落選？

由《情陷紅磨坊》（Moulin Rouge!）澳洲導演巴茲雷曼（Baz Luhrmann）執導的音樂傳記片《貓王》（Elvis）上月於《康城電影節》首映時大獲口碑，觀眾站立拍掌12分鐘！其中在片中飾演一代搖滾巨星「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的美國男星Austin Butler，其演出亦被大讚。原來在Austin之前，電影公司曾考慮過用英國天王Harry Styles。而最近導演巴茲就首度開腔解釋為何棄用Harry演「貓王」的原因。

他說：「Harry係真正有才華嘅演員。不過Harry嘅問題就係，佢係Harry Styles。佢本身經已係偶像。如果搵佢演『貓王』，怕且唔係好適合。我對Harry Styles完全冇問題，我會搵其他方面同佢合作…」相反，巴茲認為Austin好啱演「貓王」：「佢根本就係天生演呢個角色。佢好努力，拍攝前兩年已活喺『貓王』嘅世界入面。我收過佢畀我嘅片段，佢喊住唱《Unchained Melody》，我就諗：『嘩，咩料呀？佢真係好勁！』」

巴茲表示之後收到男星丹素華盛頓（Denzel Washington）的來電向他推薦Austin：「我並唔認識丹素。佢講：『我剛剛同呢個人（Austin）喺舞台上合作。我從未見過好似佢咁有職業道德。』之後我就諗我一定要見下佢。」