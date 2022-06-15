星級學霸！姜文杰原來係考古專家

藝人姜文杰（Benji）的演藝世家背景，大家都應該不會陌生，他的父親、叔叔秦沛、爾冬陞、姜大偉全是知名藝人，但原來Benji自己的「學霸」背景都非常犀利，中學於名校畢業，之後於加拿大著名學府UBC大學讀書，與鍾嘉欣、彭于晏等同期，主修考古學，同時於溫哥華演藝學院主修演技以及電影課程，22歲便於UBC大學是社會學、人類學雙學士畢業，都可算年輕有為。

擁有如此「學霸」背景，最終選了演藝之路，問Benji會否感到有點浪費？他直言：「考古可以老咗去做，但唱歌、跳舞、演戲，真係要年輕魄力先得，同埋我哋家族為歌影視付出咗三個世代... it‘s in my blood。與生俱來，係最愛，我冇辦法唔將自己條命送俾觀眾。」

Benji爸爸秦沛初初雖不太贊成他入行，但都尊重兒子的決定，而Benji入行至今的努力，亦有目共睹，經常「超人式」工作，近期推出多首新歌，曲、詞以及編曲都由他一手包辦，連MV都自己製作，那份對演藝作品之熱誠，確實令人佩服！

原來他在音樂方面的才華，亦由細開始，他謂：「我6歲已經首錄歌曲，之後更成為管弦樂長號演奏家、曾經到溫哥華電視台做音樂編曲同電視台剪接師、P.A.等、同時亦是霹靂舞舞蹈員。」他亦曾跟周玲寶老師學聲學，是MC張天賦、張韶涵等歌手的大師兄，難怪音樂方面如此多才多藝！