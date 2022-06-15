「婚」享無盡愛 精選結婚對戒入門推介　六福珠寶婚嫁系列

【特約報道】一對精緻的對戒，是最佳的愛情信物。六福珠寶因此貼心推出「5」個訂製婚戒步驟，包括挑選專屬款式，精準測量手寸、確認效果圖、免費刻字服務及輕鬆取貨，製作專屬你們的結婚對戒，為婚禮增添一份儀式感。

那對戒到底應如何選擇？六福珠寶將每段愛情故事的獨特意義化作設計靈感，為準新人甄選了「20」款婚戒，讓你輕鬆挑選一對最合心意的對戒見證細水長流的幸福。

時尚對戒推介：Hexicon “執手相伴”

以獨特的劍脊造型呈現簡約立體的戒臂，另巧妙融入Hexicon六角形元素，運用幾何三角爪緊托一顆閃爍美鑽，使鑽石倍添璀璨。

簡約對戒推介：婚嫁系列 “一見傾心”

一顆簡約而炫閃的美鑽，雙線交迭，彷若相互倚伴的戀人眷愛彼此，浪漫一生。戒臂以時尚個性的劍脊設計，將一見傾心的悸動融化指間。

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