BTS宣布休團單飛　事務所股價急瀉蒸發123億

紅遍全球的韓國天團防彈少年團（BTS），前日（13日）出道9周年，官方頻道昨晚（14日）公開名為「真防彈聚餐」的影片，片中7子大講真心話，並向粉絲宣布BTS將暫停組合活動，成員將輪流單飛出碟，但他們強調組合不是解散，只是為了迎接BTS的第二幕而休息和反思。

隊長RM指組合原定於2020年2月推出專輯《ON》後便暫時結束第一幕的組合活動，之後便會舉行大規模的世界巡演，到他們沒去過的印度及澳洲等國家開唱，但當時卻撞正新冠肺炎爆發，令他們的計劃被迫取消，令他感到既無奈又委屈，他又坦言開始覺得迷惘：「直到《Dynamite》的時候，我都覺得這個組合在我掌握之內，但到了《Butter》和《Permission to Dance》的時候，我開始不知道我們到底是怎樣的組合，我總是覺得寫歌詞時最重要的是能帶甚麼訊息給大家，這也是我的生存意義，但我已經不知道我應該講些甚麼。」

他指韓流偶像的制度令人很難令人變得成熟，因為一直只忙着達成某個目標，令他們自身難以成長，又為未能好好報答粉絲感到自責。他談到在海外受訪時經常是由他做代表：「這是我的想法，但這也代表組合的想法嗎？我從某個時候開始覺得很有罪惡感，我只是其中一個成員，只是因為會點英語，我覺得我需要一個人靜下來反思的時間。」其後RM忍不住落淚，坦言說想休息好像做錯事一樣，J-Hope、Jimin和Jungkook聽罷亦感觸落淚。

成員SUGA亦說：「最痛苦的是寫歌詞，我寫不出來，我應該要寫想說的話，但只能拚命擠出來，這樣真的很辛苦，但工作就是這樣，我從2013年開始從來沒有覺得創作很有趣，總是覺得很辛苦，總是勉強地擠出來，但現在和從前不一樣，從前是有想說的話，但因為技巧不足，所以只能擠出來，但現在是因為沒有說想的話了。」

他們透露成員將輪流單飛出碟與粉絲見面，當中J-Hope將率先於7月推出個人專輯，其他成員亦正在籌備當中，而他們在進行個人活動期間仍會一起拍攝團體綜藝節目《Run BTS》，J-Hope亦叫粉絲不用感到傷心：「希望大家不要想得太負面，這是非常健康的計劃，這樣BTS這個組合才會變得更穩固，為了BTS的第二幕，這是很有需要和很好的時刻。」

RM又說：「雖然我們也會做錯事，不會完美，我也不知道為甚麼可以在聯合國大會演說，為甚麼可以和拜登見面，但我知道我們是BTS，我們正和大家見面，雖然不知道能一起走到甚麼時候，但我真的希望繼續以BTS成員RM這個身份，跟大家繼續走下去，即使不能跳舞跳得很帥氣，希望大家明白我的真心。」成員Jungkook最後跟其他成員說乾杯詞：「你們的生活，還有大家（粉絲）的生活，還有剩下很多很多，為了各自的生活，我們乾杯吧，ARMY FOREVER，BTS FOREVER！」

在BTS宣布休團後，所屬的HYBE事務所股價急瀉26.17%，蒸發逾2兆韓圜（約123億港元），事務所今日（15日）發聲明強調BTS的團體活動及個人活動會同時進行：「成員將通過多樣化的活動讓自己成長，會幫助BTS成為更長久的組合，請大家多多期待。」