安芭赫德否認被踢出《水行俠2》　電視訪問死唔認講大話

美國女星安芭赫德（Amber Heard）被美國男星前夫尊尼特普（Johnny Depp）控告誹謗家暴，上月審訊期間已傳出她於DC超級英雄片《水行俠2》（Aquaman and the Lost Kingdom）的戲份被刪剩少於10分鐘，昨日（14日）有傳媒更指收到消息她被完全踢出電影，由另一女星代替。安芭透過發言人否認表示：「從第1天起傳聞就滿天飛 — 既不準確、不顧人感受、更有點瘋狂。」

該傳媒其後更新報道：「《水行俠2》製作組線人彈咗個新料畀我哋，話安芭冇被完全踢出電影，仲有少少戲份。另一線人堅持安芭被易角。」華納電影公司未有回應。

而安芭接受電視主持Savannah Guthrie訪問的節目昨日播出第2節，安芭指大眾未必明白這次審訊是關於憲法權利，主持回應憲法並不保護謊言，安芭便表示她一個大話也沒有說，反而是向強權講真相，最後付出代價。主持未有放過安芭，提起安芭於被錄的聲帶中，承認曾先動手以及打中尊尼，安芭連連否認說謊，自稱被斷章取義：「呢啲聲帶唔係真正發生嘅事嘅證據，只係一段同虐待者談判嘅證據……當你生命有危險，你唔止會認一啲你唔應該嘅認嘅錯，當你被精神上、情緒上同身體上被虐待，你就冇嗰種空間去分清楚黑同白……20秒嘅錄音或證供都唔反映到成2至3個鐘嘅完整事件。」