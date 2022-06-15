首部港澳同步舉行首映禮新片　張兆輝冇停手再飛橫店拍劇

由藝人張兆輝主演、羅守耀執導新片《被消失的凶案》，昨晚（14日）破天荒分別在港、澳同時間舉行首映禮，疫情下好少電影搞首映禮，《被》於兩地同時上映實屬難得，難怪尋日場面盛大！當中邵美琪、陳靜等藝人留港出席活動，而男主角張兆輝就擔大旗負責澳門首映禮，當中胡鴻鈞及一眾澳門藝人及網紅為撐張兆輝現身首映禮。

今次同時間舉辦港、澳首映禮，原來乃是羅導演和張兆輝忽發奇想，身在內地拍戲的張兆輝，專程趕到澳門盛裝出席，現場人群塞得水洩不通，他說：「因為電影公司一直問會否回香港宣傳，但身在內地未能回港，於是羅生提議在澳門同步舉行首映，加上我有澳門朋友包場，本來只是包一場，結果澳門的朋友可能很久沒有在澳門看電影首映，反應熱烈要臨時加開多一場、今次真係澳門疫情以來，第一個香港、澳門同步首映禮，非常多澳門媒體及朋友到場支持，場面開心熱鬧。」

張兆輝在片中飾演一名老差骨，由查案者變成被調查者，更受到各方質疑，內心戲不少，對白更非常之多：「對白多唔算特別困難，最難是臨場改動，要即時記對白，好在香港拍攝，粵語飛紙仔我還能應付，國語就真係要多少少時間準備。（78頁紙都記到，如果一次過記100頁紙嘅劇本呢？）哈哈！如果可以揀梗係唔想啦！」

今個月，張兆輝除了上映主演的《被》片外，也有另一套演出的《一樣的天空》，他在《一》中與胡鴻鈞（Hubert）飾演父子，今次Hubert到澳門開騷外，更約了「爸爸」張兆輝食飯，對於這位後輩，張兆輝有讚無彈：「佢很珍惜拍電影的機會，看到他很用心，演出都很有驚喜，大家記得入戲院支持。」

今趟澳門之旅來去匆匆，張兆輝說：「我今次真係專登過嚟做宣傳㗎，所以做完即走，16號更會飛去橫店拍劇，預計拍到九月底才回港。」