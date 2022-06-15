巴斯光年、龍珠齊出動　聯名Tee爆可愛！　

老少咸宜的電影《光年正傳》（Lightyear）明天（6月16日）上映，適合一家大細一齊撐場觀看。這套電影是作為Toy Story主角之一巴斯光年的前傳，追溯這個太空人玩具英雄的前塵往事。在新電影中，巴斯光年會帶領族人展開一場宇宙歷險旅程，途中當然會遇上死敵索克天王以及超可愛的機械貓襪仔等一眾角色，Toy Story Fans千萬不要錯過。適逢電影上映，服飾品牌Gap也推出了一系列巴斯光年聯名服飾，仲要有齊大人及小童款，全家一齊着住去睇戲就最威水！

服飾品牌Gap第一次推出太空人玩具巴斯光年的親子款式聯乘Tee，電影與漫畫感的設計圖案印花，既生動活潑又有趣。男女都可穿的短袖Tee共有5個款式，尺碼由XS~XL；而小童款式就由130cm~160cm。面料使用親膚透氣的純棉質地，剪裁方面較少縫線位，即使肌膚嬌嫩的小朋友全天候穿着也舒適自在。同時可組成家庭裝，不用煩惱一家人出街要如何搭配。全系列已在官網及實體店舖上架，有興趣的不妨留意下。

同場加映：《七龍珠超超級英雄》電影Tee

《七龍珠超超級英雄》已在日本上映，雖然香港暫時未有上映消息，不過龍珠迷可以穿着聯名服飾過吓癮先。事關日本潮牌A BATHING APE推出了一系列以《龍珠》Q版人物形象為印花的短袖衫、連帽衫和Tote Bag。除了將悟飯、女兒小芳和短笛等人氣角色融入設計，短袖Tee更有黑白兩色選擇，至於黑、橙兩色的連帽衞衣，則以Q版人物組成的猿人頭為標誌，搭配同系列的Tote bag，絕對吸睛！