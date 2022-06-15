葛斯齊爆料王心凌私下真個性　還原偷拍同舊愛姚元浩拍拖細節

台灣「資深狗仔」葛斯齊早前連環爆料，引起圈中連場「腥風血雨」，除首當其衝嘅大S前夫汪小菲外，牽涉嘅明星亦愈嚟愈多，繼林俊傑、鹿晗、迪麗熱巴、蔡依林後，最近《乘風破浪》翻紅嘅王心凌突然中箭，成為新一波嘅爆料對象！葛斯齊日前喺直播公開多張過去偷拍王心凌嘅照片，佢話：「同心凌特別有緣分，她很少會遮遮掩掩，就算被偷拍都會打招呼，露出甜美的微笑。」

葛斯齊也爆料過去偷拍王心凌，發現佢會陪前男友姚元浩去宜蘭烏石港衝浪。佢話：「這麼白皙的一個女孩子，她會陪一個男孩子衝浪，代表她能放下自己的身段，能附和對方，這就是她在感情的世界裏面，常常都是比較退讓的那一個。」直播中，佢一口氣分享王心凌的8個小秘密，分別為「看到狗仔會保持微笑」、「愛吃、愛逛街」、「怕鳥類」、「旱鴨子」、「工作態度敬業」、「喜歡開大車」、「會把狗放在車裏，狗仔幫她看狗」、「會金雞獨立」，吸引超過10萬人睇呢場直播，網民原本仲以為葛斯齊爆料王心凌黑歷史，點知全部都係正面嘅訊息，唔少嘅網民都留言：「葛斯齊原來也是王心凌男孩。」