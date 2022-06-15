《油脂續集》40周年　導演爆湯告魯斯衰乜被叮走？

近期憑《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）而攀上事業新高峰的荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）出名生得細粒，身高僅1米70。原來他曾經因為身形矮細而被嫌棄失去角色！

今年是歌舞片《油脂續集》（Grease 2）上映的40周年紀念，據該片的女導演Patricia Birch爆料原來當初「靚佬湯」都有為角色試過鏡，不過最終被叮走！她表示「靚佬湯」曾為片中皮褸黨「T-Birds」的首領Johnny Nogerelli一角試鏡，但最後她嫌棄他太矮而沒有錄用他！最後角色由男星Adrian Zmed飾演。並因此而名氣大增！

不過「靚佬湯」不被取錄亦未必不是好事，皆因影片當年上映時口碑及票房均一敗塗地。由於珠玉在此，影片於1982年6月上映時票房挫敗僅收1,100萬美元。成為當年北美總票房第55位。不過影片落畫後卻成為經典Cult片深受影迷愛戴，就連「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）去年受訪時都自爆《油脂續集》是他心目中最喜愛的歌舞片第3位！

《油脂》首集帶紅了男女主角尊特拉華達（John Tavolta）以及奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John），不過第2集卻未令帶紅男女主角Maxwell Caulfield以及米雪菲花（Michelle Pfeiffer），其中Maxwell更因為此片而令事業受挫！他曾在訪問中說：「喺《油脂續集》未上映前，我被推舉為下一個尊特拉華達或李察基爾（Richard Gere）。奈何《油》失敗，冇人搵我拍戲。感覺就好似一桶凍水潑落我塊面度。花咗10年時間才能令人忘記《油脂續集》嘅重創。」《油》未能令Maxwell走紅，相反，在片中飾演飛女黨「Pink Ladies」首領Stephanie Zinone的米雪菲花，其事業卻一帆風順成為荷里活一線女星！不過後來她亦表示好後悔接拍該片：「我好仇恨呢套戲，亦唔能夠相信套戲可以咁差。嗰時我太年輕唔知自己做緊乜。」原來米雪當年拍攝《油》時亦因與Maxwell相處得不好而拍得唔開心，米雪曾在訪問中批評Maxwell為人太過自戀，完全不理其他人感受。