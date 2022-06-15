【咁勁冇人講】壯志凌雲？人肉「噴射飛行」通處飛

大家看《壯志凌雲2》必定看得熱血沸騰吧？可惜香港沒戰鬥機，沒得玩噴射飛行……你又錯了，香港原來都有得玩「噴飛」，那就是Flyboard！它原理是靠水上電單車引擎推力，轉化為Flyboard的噴射升力，即使「墜機」墮海，受傷風險也不大。

初學半小時已能起飛

在香港Flyboard運動員只有廖廖數人，而Flyboard Hong Kong的教練Astor便是其中之一，他玩Flyboard已有8年資歷，出外參賽經驗豐富，在香港他也極力推廣這門極限運動，他直言：「玩Flyboard其實不難，初學者一般學半小時已能飛起，初學者最初雙腳大概離水面約1至1.5米，掌握好後便可學花式。」

Flyboard的入門花式，包括像海豚插水的「Dolphin」，也有像陀螺般往上旋轉的「Spin」，另外還有「Superman」及「Carving」；如想再進一步便要學後空翻「Backflip」，Astor話：「出外比賽基本都要做到Double Backflip 及Triple Backflip，評分方法是大概給你3分鐘，你做到多少動作便給你計多少分，分數高低會視乎你動作的完成度、美感度、細緻度來評定。」

不能承受的高度

雖然Flyboard有國際比賽推廣，但多年來在香港也不多人玩，Astor直言原因可能是沒錢賺：「我認為Flyboard絕不是利潤可觀的活動，因為無論是水上電單車還是Flyboard器材，它們的損耗都非常大。」其次是玩Flyboard也有難度，如玩到專業級數，一般都要升到離水面15米至18米高，這高度不是每個人也能承受。

玩Flyboard究竟有沒有竅門？Astor這樣說：「第一重要當然是聽教練指示啦！第二就是不要太緊張，要能控制自己肌肉，但很多人上了Flyboard便很緊張，即使聽明白指示，但也因為太緊張，肌肉完全不聽使喚而飛不好呢。」看來玩Flyboard都頗考驗你的毅力和勇氣。

世界各地「人肉飛機」

嫌Flyboard未夠刺激？離開香港，去到天大地大的外國，有更多更激的「噴射飛行」等你去試，如果你敢的話：

杜拜．Jetman

飛行最高境界，大概就是人機合一。人稱「Jetman」的前瑞士航空機師Yves Rossy，他發明的噴射飛行翼，配置了4台渦輪引擎，揹上它便能在6,100米的高空，以時速400公里速度飛翔，它靠着身體的擺動來操控，活脫就是人肉飛機。Jetman過去壯舉多多，包括曾跟A380客機在高空同飛，2016年時又跟法國巡邏兵飛行表演隊8部飛機一起飛行，藝高人膽大；Jetman更曾多次在杜拜知名景點飛行，但遺憾地常伴他飛行的拍檔Vincent Reffet，不幸於2020年在杜拜沙漠訓練時意外身亡，可見噴射飛行，確實是搵命博。

奧地利．Electric Wingsuit

被譽為世上最危險的極限運動「飛鼠裝滑翔」，加了引擎會否安全點？奧地利飛鼠裝滑翔運動員Peter Salzmann，跟汽車廠BMW共同開發了輕巧的電動推進器，裝在飛鼠裝身上，不但為電動滑翔飛行提供了上升動力，更把飛行速度增大3倍至時速300公里，有夠刺激。

日本．Opensky

宮崎駿經典動畫《風之谷》中，女主角愛用的噴射式滑翔機，竟然真的有人把它「實體化」變成實物！日本藝術家八谷和彥，花了10時間開發這個名為Opensky的項目，並分別製作出滑翔機M-02，及配置了噴氣發動機的M-02J，兩部機採用了跟《風之谷》滑翔機一樣的無尾翼設計，完全把「天馬行空」動畫神髓真實重現！不過先別興奮，八谷和彥說現在並沒有大量生產滑翔機的打算，因為擔心會有人命傷亡，看來他能完成「飛行夢想」已經心滿意足了。

英國．Jet Suit

由英國重力工業公司研發的Jet Suit，早在2018年它便已開賣，全球限量9套，連英國皇家海軍陸戰隊，也曾在海上演習時測試用它進行登船攔截任務，盡情發揮Jet Suit靈活快速的特點，甚至特種部隊和警察也有用Jet Suit進行戰術訓練；Jet Suit亦嘗試在偏遠的深山荒野進行快速搜救測試，結果只花60秒它便能抵達現場，比陸地救援隊快了35分鐘。但Jet Suit目前最難克服，是飛行時間過短只有10分鐘的問題，要續航力增加才能真正派上用場。

法國．Flyboard Air

發明水上Flyboard的法國發明家Franky Zapata熱愛飛行，早在2016年他已研發出由渦輪引擎推動的Flyboard Air，並成功載人試飛，其靈活性如同科幻電影中的飛行滑板，時速可達140公里，理論上它更可升至1萬呎高空。2019年時Franky乘它成功橫渡了英倫海峽，橫跨距離接近34公里，多啦A夢法寶「竹蜻蜓」恐怕再不是夢了。