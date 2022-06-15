【簡潔生活學】男收納師其實不罕見

如有留意一些執屋或斷捨離的電視節目，好像介紹的收納師都是女性居多，但事實上，這行業也有不少男收納師，那為甚麼女收納師總是佔多呢？

主要原因是女性對整理收納比較細心、有耐性及觀察力強，如協助單身女士、太太或媽媽們，容易理解她們所需，也比較方便。有些時候，收納師會充當「輔導員」，需要有耐性解釋問題或情況，甚至要梳理她們的情緒，因為在「斷捨離」過程，很多時會觸動她們的情緒，女性便能發揮溫柔本色。

至於男收納師，當然也有他的優勢，如環境比較污糟雜亂、多曱甴蛇蟲鼠蟻出沒，一般男士的忍受力比較強。又或是多重型傢俬要搬搬抬抬，電腦、電視音響器材等需要重新安排位置或接駁，在體力上或對電器的熟悉程度，男士自然勝一籌。

另外，如果案主是男性家庭為主，例如兩兄弟或兩父子，安排男收納師或是同行比較方便。曾經有個案，在我們進行收納時，一對小兄弟起初鬧着玩，後來竟然打架起來，幸好當時有男收納師在場，為他們調解。

無論男或女收納師，各有優點，所以在安排收納個案，會盡量「男女同行」，能夠達到互補作用。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM 媽·潮·物專業收納服務網站創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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