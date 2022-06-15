試食風波︱余德丞再收公開信促道歉　同行友人被拖落水

剛離巢TVB嘅藝人余德丞（Dickson）近日身陷試食風波，因為插餐廳牛扒難食，即被該餐廳於上周五（10日）貼出公開信要求道歉，內文寫到：「余德丞先生，這是你的公開信，請笑納。我不要金！不要銀！只要你說對不起，三個字！由今天至父親節那天止，若收不到你傳達的對不起，就會控告閣下的第二套馬車和第三套馬車，會同時開動。」惟Dickson一直未有有任何回應。

估唔到尋日（14日）該餐廳再發公開信，繼續要求當事人Dickson真誠道歉，以及避免再搏出位搏宣傳。對於網友指Dickson拍嘅試食片仲有兩位KOL參與評論，餐廳專頁發文指之前因為未有另外兩人嘅真實性名和同通訊地址，所以上次先未有加入二人姓名：「這是明天會刊登的公開信，知其不可而為之，不敢相信余先生會來真道歉。若有人提供余先生兩位同伴的真實性名和通訊地址，就甚好，甚感激。。。。。。在飽受綱上欺淩下，仍可以，要早點睡，明天再拼，晚安。」

餐廳老闆續指，若Dickson親身前往餐廳道歉，佢可將今年3月登報嘅愛意「收回」，並轉贈予Dickson：「做一美麗的愛的轉移。」未知今次發出信，Dickson係咪都繼續潛水呢？