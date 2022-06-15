崔智友被拖落水　韓女星遭分居老公襲擊頸部受傷

40多歲、超模出身的韓國女星B某，昨日（14日）早上8時40分左右在首爾梨泰院的豪宅走廊被30多歲的丈夫A某用兇器襲擊，當時B某正和小孩一起，據悉A某本來計劃在殺死妻子後自殺，事件中B某頸部受傷，被送往就近醫院接受治療，沒有生命危險，現時正在休息，而首爾龍山警署已經拘留A某，並考慮申請拘留令，消息指B某早前因為遭受家暴而申請禁止丈夫A某接近，兩人已經分居。

報道傳出後，不少人都對女星B某的身份議論紛紛，其中47歲女星崔智友就成為討論對象，因為她的老公比其年輕9歲，而她亦育有一名小孩，不過韓媒指崔智友並非涉事女星，而她昨日亦曾更新社交網公開她收到的花束，心情勁靚。41歲女星張允珠亦被懷疑是受害人，但她雖然是模特兒出身，但並非超模，46歲女星崔知延亦否認是受害人，她今日在社交網發文澄清：「從早上開始就有留言問我是否安好，到底發生甚麼事呢？見到新聞之後嚇了一跳，我們過得很好。」

而記者出身的網紅李振浩就拍片聲稱知道B某的身份，但因為擔心對方再受到傷害而不會公開，他又指該女星最近秘密再婚，而襲擊她的正是第二任老公，又說：「她並不是現時在網上成為話題的女星，她從來沒有對外公開她有比自己年輕的丈夫，她也不是甚麼頂級明星或模特兒，並不是聽到名字就會認識的女星。」