譚詠麟推新專輯《傾‧聽》　自爆諗碟名都用咗2年

「樂壇校長」譚詠麟將於本月30日推出全新專輯《傾‧聽》可謂花盡心思，單是諗碟名都用了2年時間，他說：「有諗過用《傳奇唱將》、《經典金曲》嗰啲，但又覺得都係一般，諗嚟諗去，點知有日去飲茶，就諗到不如用《傾‧聽》啦，因為我係傾情去唱，想歌迷聽我嘅誠意。」

至於專輯中，校長要收集8位不同歌手的經典流行歌曲版權，再填上廣東歌曲及重新編曲，除相當費時，亦令他大感頭痛，更笑言：「因為要問人攞版權，又要傾價錢，有啲好似要『囈契弟』咁『囈』人，啲版權費真係好誇張，要成7位數字，不過問李健就好好唔收錢，因為佢嗰首《傳奇》係佢一手包辦；汪峰嗰首《當我想你的時候》幾日就有，但係好少歌手會唱汪峰啲歌，因為佢嘅歌感情係難駕馭嘅。」而其他改編歌的歌手還有內地歌手六哲、台灣歌手江蕙、周杰倫及費玉清，還有美國歌手Christine Welch的經典歌。

談及碟名為《傾‧聽》，問現實生活中誰是其傾聽者，他直言一定是家人或「啱Key嘅人」如波友等，又指好曾志偉曾找他傾合作：「佢都話想同我傾吓有咩節目可以搞吓，我OK嘅，不過冇機會認真傾過，因為佢真係好忙，以前佢就係8至11都係玩，同埋除咗打高爾夫球先唔遲到，依家忙到好似睇街症咁，由早上8點忙到晚上11時都冇收工，突然多咗條事業線。」雖然有說香港樂壇已死，但校長卻充滿正能量：「只要用心去做，用啲好製作，好歌，一定有歌迷留意到嘅。」