仿車飛行器　「型」向未來

隨着愈來愈多民用VTOL（垂直起降飛機）進入試飛甚至生產階段，相信在不久的未來，載人飛行器有望成為代步工具的新選擇。而為了在這個未來市場中突圍而出，不少生產商扭盡六壬，除了在性能上精益求精，還致力打造出型到飛起的機身，包括以超跑、F1賽車為設計藍本，難怪有很多人都對這類「飛行車」趨之若鶩。

陸空兩用「SD-XX」

長4米、闊3.5米、高1.5米的「SD-XX」，是日本生產商SkyDrive研發的eVTOL，可接載兩名乘客，能於空中飛行，又能在陸上馳騁，為不折不扣的飛行車。性能方面，它以電力驅動，有8個螺旋槳，最大起飛重量為500公斤。在飛行模式下，巡航速度為每小時100公里，飛行時間約20至30分鐘，高度可達到500米。若在陸上，可行駛20至30公里，速度為每小時60公里。值得一提，「SD-XX」具備陸空兩用特性，所以從空中着陸後可繼續開行，跟一般eVTOL有所不同。

簡易操作「Doroni H1」

由獲得2021 Aerospace Innovation and Tech Forum第二名的美國公司Doroni Aerospace研發的兩座位eVTOL，以無人機技術為基礎，通過獨特緊湊的機身設計來提高安全性，最大載量為500磅，機主只需持有駕駛執照並參與特定課程，即可操作，毋須考取飛行員執照。性能方面，它由10個電動機驅動，每次充電時間僅需15至20分鐘，即可展開長約60英里的航程，其巡航速度為100英里/小時，最高時速則為140英里/小時，換言之，它的飛行時間約40分鐘。

空中的士「CityHawk」

由以色列公司Urban Aeronautics研發的「CityHawk」，採用可持續材料打造，體積跟私家車相若，能在屋頂起降，加上配備全封閉 Fancraft™ 旋翼系統、 360 度傳感器系統等設計，適用於城市中航行。機艙有着類似豪華轎車的內飾，座椅設計符合人體工程學，配合頂部的全景天窗，可為乘客帶來舒適而開揚的飛行體驗。根據Urban Aeronautics公布的最新版本，以全電力驅動的「CityHawk」，可接載4名乘客及1名飛行員，航程約100英里，時速可達150英里/小時。

真正飛車「DR-7」

由美國DeLorean Aerospace設計的「DR-7」，生產模式類似F1賽車，車身以單殼複合材料打造，配備高效的機翼設計，兩個座位則盡量做到輕身，以提升飛行器的速度，同時加入了多項保障安全的設計，包括業界首創的中線雙矢量推進系統、防失速鴨翼設計等等。性能方面，「DR-7」使用零排放的現代電力系統驅動，巡航速度為241公里/小時，最高時速約為385至389公里/小時，全速行駛的話，航程為193公里。