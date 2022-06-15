艾威自資6位數出歌闖樂壇：想搵自己把聲

資深藝人艾威今日（15日）到電台為入行逾40年第一首歌《甘草》作宣傳，現年63歲的艾威，由入讀無綫訓練班開始入行，笑言歌齡有幾十年，不過都是唱別人的歌，用來登台搵食，出歌只為了一個心願，他說：「我想搵『艾威的聲音』，艾威自己把聲，因為以前唱人哋嘅歌，自自然然模仿歌手嘅唱腔，覺得有少少遺憾，搵唔到自己把聲。」於是一年前他下定決心，自資出歌，並首次填詞，與沐木臣聯手填詞部份，及請來MastaMic負責Rap歌部份，投資6位數。

艾威稱歌詞內容全是他個人心聲，幾日前才派台，錄音前沒有特別練唱，全靠登台獻唱當練歌，問到首歌是否難唱？他說：「好難唱，近似陳奕迅的《浮誇》，你話難唔難？其實我係飲醉酒講要首難唱嘅歌，點知真係寫咗首咁難嘅歌出來，好高音，又好低音。」

而MV昨日亦告完成，他請來經常與MIRROR合作的導演為他執導，不過他笑言MV因為無時間和無錢，故只能「睇餸食飯」，艾威說:「因為我19號要返大陸拍綜藝節目，一走到明年才返港，會走勻全中國最靚的地方，節目內容就要保密。」今次出歌並非想爭入樂壇，自言對這首歌沒有期望，但不介意有獎：「人哋畀我就要，唔抗拒。」