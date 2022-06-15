諳搵餐飲着數　中西素甜乜都有

係，各大餐飲品牌不時推出新菜單之餘，仲周不時推出優惠添！今次就搜羅到蜜糖吐司專賣店、中式素食店及外送平台意國菜餐飲優惠，等巴絲打可以抵價歎盡好滋味！

指定數字享折扣優惠

對唔少女生而言，Dazzling Cafe蜜糖吐司專賣店係閨密歡聚嘅選擇之一，因為Cafe供應多款賞心悅目嘅吐司甜品，想以更優惠價格享用？品牌為慶祝開店8周年，於6月18日至26日推出數字優惠，只要喺香港8位數字電話號碼入面有0、1、2、3、4、6、8，當中有3個數字可享9折優惠、4個數字享8折，最多7個數字享5折、即半價優惠，而重複數字則只能算計一次。如果一個數字也沒有咪好Sad？錯了，咁樣反而係大贏家，因為可享1折優惠呢！

主題素菜有得揀

茹素嘅日日都會食素，有些巴絲打則逢初一、十五就會茹素，除了自己煮，也可以幫襯高汁素食店，好似去年開業嘅緻素坊，其素點心向來備受素食者喜愛，最近品牌更推出適用於點心及主餐牌嘅折扣優惠，由即日起逢星期一至五12:30pm前離座結帳即可獲85折優惠。此外，為迎接父親節，餐廳更推出「父情節套餐」，菜式豐富，有魚子沙律撻拼胡麻冰花、手撕杏鮑菇、鮑參翅肚羹、秘製蜜汁叉燒、蠔皇扣原只素鮑魚、山珍松露炒飯等連甜品，3人或以上每枱1位父親更可獲免費，父親節都有「素」餐可以揀呢！

喜出望外好意味

意大利菜可以話係香港人喜歡菜系之一，外送平台戶戶送進行了尋找屬於香港人嘅意大利飲食文化調查，結果顯示受訪者平均每月烹調或訂購意大利菜的次數超過6次，可見對意菜嘅喜愛程度，而平台趁住6月2日「意大利國慶日」，帶來各式各樣嘅意菜，巴絲打由即日起透過平台訂購Pici和The Pizza Project指定分店嘅限定全日超值套餐，即可獲8折優惠。另外，Dough Bros全線分店更有獨家薄餅套餐供應；於即日至6月30日在「戶戶小廚」外賣自取Pici、The Pizza Project、PizzaExpress嘅指定分店，及Jacomax即可享75折優惠。