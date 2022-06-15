蔡思貝拍劇黐實中醫顧問啪頸針灸：我話畀診金

視后蔡思貝、何廣沛、游嘉欣及關嘉敏等，今日（15日）現身電視城，出席新劇《你好，我的大夫》開鏡拜神。思貝及何廣沛於劇中扮演自小相識的一對，長大後齊齊當上中醫，後來因為許俊豪「加入」，演變成三角關係。今次劇集開拍前，思貝等曾跟中醫上堂學習針灸，而何廣沛則打趣自稱是把脈高手。談到醫術問題，何廣沛透露但：「我試過畀游嘉欣施針，真係好緊張，知道佢拮落嚟嗰吓眼有淚光，好似肉隨砧板上，好彩佢落針都好準確。」

思貝則指拍攝期間有中醫顧問跟場，大家把握機會「謀福利」：「我之前撞傷過，所以成日都會有頭痛，拍劇期間曾搵醫師啪吓條頸，後來放消夜又試過針灸。我話畀番診金，醫師好大方冇收到。」她與何廣沛異口同聲搞笑指拍攝現場有幾張道具床，但從未見過有騰空的時間，演員們爭相「上床」接受治療。

談到今次拍攝事，思貝坦言由於中醫的專有名詞繁多，背誦對白相當吃力，何廣沛則形容如背誦古文一樣。思貝補充：「其實我媽咪曾經學過中醫，不過只是初步，等於『師奶煲湯』咁，依家我可以同佢喺呢方面多咗溝通，拉近咗大家嘅距離。」

對於好友何雁詩日前榮升媽咪，思貝表示工作忙碌暫時未見過BB「真身」：「有FaceTime過。（準備送咩禮物？）冇喎。我依家有兩個契仔同三個契女，自己結婚都應該唔使生喇，哈哈！」