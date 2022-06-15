泰女星死前關鍵片段曝光　疑遭2男圍毆連聲淒慘呼救

泰國女星Tangmo今年2月與多名富豪及經理人出海，郤意外墜湄南河身亡，而事件再有新進展，指發現她的屍體有異樣，佐證Tangmo生前疑遭人虐待。除了先前有目擊者指Tangmo死狀悽慘外，再有疑似當天案發現場的影片流出，影片中有女子不停淒慘呼救，更疑似拍到2個男人在船頭處拉扯毆打1女子的畫面。

據指Tangmo當日登上富豪遊艇後，於晚上10點34分墜河，有網民跳出來表示，當晚目擊一行人所乘坐的船隻，該網民覺得船隻的燈光及河水倒映很美，因此隨手拍了影片，事後翻看時，才發現自己疑似拍到關鍵時刻。影片中顯示有一名女子求救的聲音，網民們聽了也認為該女子確實在叫「救命」，且音色聽起來跟Tangmo很相似，此外，網友表示除了聽到「救命」外，還聽到該女子叫「快放開我」等求救語，將影片放大看時，隱約能看見先是1男1女在船頭處拉扯，接着再衝出另一名男子，疑似在幫忙壓制女生。

此片於網上流傳後，引發廣大討論，Tangmo經紀人Gattick受訪時被問到此事，他坦言當晚Tangmo確實與船主發生了爭執，兩人互相飆罵，但仍堅持Tangmo是在船尾上廁所時墜河的，即使該影片有許多網友支持女子是Tangmo，且受到了暴行，但因為影像較為模糊，目前尚無法確認事實為何，因此還無法做為關鍵證據。