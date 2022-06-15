BTS宣布暫時休團　韓媒猜測與當兵問題有關

韓國天團防彈少年團（BTS）昨日（14日）公開聚餐影片，慶祝出道9周年，並正式宣布暫停組合活動，成員將輪流單飛出碟，但他們強調組合並不是解散，而是讓成員有機會成長及做想做的事，令組合可以更長久，不過休團的消息傳出後，所屬的HYBE事務所的股價仍急瀉近26%，一夜之間蒸發123億港元。

而BTS的當兵問題一直受到關注，韓媒就推測他們決定單飛發展是與成員快將要入伍有關，兵務廳去年修訂兵役法，讓作為大眾文化藝術範疇優秀者的BTS成員可以延至30歲才入伍，有國會議員曾提出應讓對宣揚韓國文化有功的BTS免除兵役，或讓他們可以其他職務代替當兵，但至今都未有確實方案。

隊中最年長的成員Jin將於今年12月4日滿30歲，即是他最遲要在明年滿31歲前當兵，HYBE事務所早前曾促請有關方面盡快就服兵役的事作出決定，讓成員可以明確地計劃將來的活動。雖然目前HYBE沒有提及當兵計劃，但韓媒猜測成員很可能會如常當兵，曾有消息指7子會一起服役，但業界相信他們會順序入伍，其他成員則會進行個人活動，有媒體猜測事務所最快會於下周公布成員的當兵計劃。