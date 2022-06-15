本日日本：歷來最大！2米高巨型Sanrio公仔現身

相信不少朋友都是Sanrio迷，數十年來誕生眾多可愛角色，推出的精品都想一一帶回家。現在又多添了一款！募資平台 Makuake早前推出了名為「Sanrio Characters夢之超BIG鬆軟公仔抱枕」的項目，此項目聲稱是Sanrio歷來推出的商品中Size最大、擁有約142~200cm身高的公仔抱枕！預定會推出9個角色的款式，即日至8月8日接受預約的第1彈有Kuromi及三文魚KIRIMI醬兩大人氣角色，分別高約180cm及190cm，表面採用跟角色形象配合的材料來製造，而內裏則使用跟氨基甲酸酯結合起來的棉絮，帶來了既鬆軟又挺身的構造。除了任攬唔嬲外，靠着它坐又得，躺在上面當睡墊亦得！而抱枕附有以金箔印製的名字標籤，內層更印上了該角色的特別信息氹粉絲歡喜！各限售50個，每個所需的金額為50,000日圓（約HK$3,000），預定11月下旬發貨，執筆之時KIRIMI醬已火速滿額，但相信稍後會追加Quota。此項目將陸續推出布甸狗、Pochacco、水怪Hangyodon、肉桂狗、Hello Kitty、My Melody及Wish me mell許願兔，有心水角色想捧場的話便要多多留意了。