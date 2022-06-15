回歸純機械　17萬玩「奶」？

Leica今年出機都幾積極，繼早前M11後，最近回歸初心，推出純機械相機Leica M-A。此機是同廠第六款鈦合金限量版產品，延續了2001年Leica M6 TTL 「鈦合金特別版」的傳統，相機和鏡頭的重要零件均選用實心鈦精製而成，使相機與鏡頭更加堅固的同時，予人一種簡潔專業感。另外，雖然機面沒有可樂標，但頂蓋就鐫有經典的「Ernst Leitz Wetzlar」字樣，而套裝的APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH. 鏡頭不但同樣使用鈦材質訂制，外觀更復刻自1956年推出的第一款Summicron-M 50mm焦距鏡頭，夠晒經典。

值得一提的還有，作為菲林機的它沒有屏幕、沒有測光表，亦無需電池推動，全機主要依賴機頂快門轉盤、過片推桿及快門鍵操作，加上清脆悅耳的機械聲響，予用戶純粹的機械質感。價錢方面，Leica機一向唔平，更何況是全球限量發售250套的它，官方定價US$19,995，香港承惠17萬以上，自問是收藏家又足夠財力的話可到指定零售點入手。

同場加映: 真金版更矜貴

若嫌Leica M-A仲未夠矜貴，呢部限量版金色 Leica M10-P相機應該滿足到你。它由Leica與Thai Beverage合作，為紀念泰王Maha Vajiralongkorn加冕而推出。全球限量10套，每部機身均鍍上真金，機頂鐫刻泰國皇家徽章，並附有木製珍藏錦盒。連APO Summicron 50mm f/2 ASPH及Summilux 35mm f/1.4 ASPH雙鍍金鏡頭賣US$50,000，折約HK$392,510左右，買得起絕對是身份象徵。