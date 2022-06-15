日韓烤肉好搞鬼　驚喜連連

烤肉可以話係火鍋以外備受港人喜愛美食之一，近日就有日式烤肉放題新店開業，還有以人氣動漫做新主題的韓烤店，食肉獸可別錯過了！

燒肉新幹式直送新鮮食材

主打高質日本和牛燒肉放題的「和牛燒肉一郎」早前進駐荃灣，為牛魔王開設全新朝聖地！新店特設全港首創「燒肉新幹線」智能化送餐模式，將柯打好嘅新鮮和牛直接送到面前，配合一室新幹線主題的裝潢，和風滿滿。餐廳由日本直送伊賀牛及宮崎牛等多款不同產地靚牛，每個月平均用上10頭和牛以上，全部牛更擁有識別番號，上網就可以查到牛隻資料，好似出生日期、品種等。和牛以外，還供應一系列豚肉及雞肉，新店特有別注版套餐，多款盛合有齊美國及澳洲特選靚牛、日本產豚肉及雞肉、海鮮、野菜及即製特色美食等。柯打「和牛食べ放題」，還可以享用無限量供應嘅沙律丶飲品丶甜點及雪糕，於特設嘅自助區域更可以自由挑選心水美點及特選飲料，當中每日精選嘅甜品同雪糕選擇已逾10款，選擇多多。餐廳亦供應多款醬料，包括燒肉醬、鹽醬和鹽味檸檬醬3款自家製醬汁，還有柚子沙律醬、和風沙律醬、胡麻沙律醬作沙律撈醬，開胃美味。

韓烤與EVANGELION聯乘多驚喜

喜歡韓烤嘅就不要錯過炑八韓烤與EVANGELION、由即日起至8月聯乘合作推出嘅烤肉套餐，而EVANGELION粉更可在變身成NERV特務機關，藏有大量EVANGELION裝飾及環境布置中盡情打卡。是次聯乘企劃命名為「人類味蕾補完計画」，打頭陣嘅有限定燒肉套餐及同色源梳打飲品，包括三色五花肉韓牛味蕾補完套餐、EVA01初號機蝶豆花乳酸梳打和L.C.L生命之水莉莉絲柑橘紅莓梳打，當中嘅套餐有餐廳多款王牌及人氣燒肉，更首次推出新鮮感十足嘅三色五花肉，用上咖喱、綠茶及辣醬醃製，別具風味。柯打EVA同色源梳打飲料，隨機送上分別以初號機、零號機、2號機及其駕駛員作設計概念之杯墊一個（數量有限，先到先得）。聯乘企劃除限定套餐及飲品外，還有不小量產周邊珍藏品供換購，好似NERV終極泛用燒烤餐具套裝、泡菜樽、初號機高振動粒子刀燒肉剪等，鐵粉又點可以錯過呢？