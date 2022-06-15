諸葛紫岐相隔8年再行Catwalk　旗袍Look展現迷人身段

名媛諸葛紫岐今晚（15日）出席晚會，穿上華服的她，更會為活動行Catwalk，是她時隔8年再踏上天橋。她興奮表示自從誕下大仔後，便沒有行騷，今年大仔已經8歲，細仔3歲。

雖然她多年冇行騷，但並冇生疏，也不用特別排練，因是次毋須更換服飾，感覺輕鬆得多。問她有否有儲華服習慣，她講笑稱無錢買，不過細仔看到她一身華服就大讚好靚，她說：「其實佢每次見我着靚衫就問我去邊，大哥見慣場面就唔會問。（細仔唔捨得你出街？）我出街食飯，夜晚7、8點就收到細仔電話，問我幾點返，長氣過佢爸爸。（你多咗個小情人？）係，不過打得太多電話就煩。」

提到周日是父親節，她表示今年不打算慶祝，更指疫情令她有所改變，不着重儀式感。她稱以前每個月都飛外地，自疫情爆發就長期留在屋企，發現與世隔絕都OK，她說：「心態唔同咗，疫情令人改變。（情緒有冇影響？）冇事，我照食照玩，反而老公話我唔正常，想同我去番以往去過嘅地方，仲計劃月底飛去日本、加拿大或者歐洲，話想重溫以前嘅生活。」問她會否順道在外地造人、趁機追女？她笑言兩個仔已經好熱鬧，無生育計劃，一切順其自然。

同場，有「金鎚拍賣官」之稱的金鈴以婦女團體主席身份現身，透露晚會能夠順利舉行經歷波折重重，5月初見疫情稍為緩和，以個半月極速時間完成籌備功夫，透露晚會會在深圳和香港兩地同步舉行，另外晚會節目以宣揚中華文化為主，當中慧妍雅集會長劉倩婷更會帶領歴屆港姐包括王愛倫和唐麗球等行旗袍騷，實行將選美舞台重現。金鈴笑言也好想上台行騷，但又不想座位留空，才打消念頭。提到由她發起的女性聯盟平台，成員之一的第一屆中華小姐江欣榮亦有現身撐場。