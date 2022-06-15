瀨田一花　挑戰人類最強Body

日本AV界曾出現過一位被稱為「人類最強Body」嘅肉感尤物，佢就係身材高挑又大波，予人強烈視覺震撼嘅沖田杏梨喇！自從佢引退之後，有好一段日子冇女優能夠帶畀大家相同感覺，直至瀨田一花嘅出現！

高大巨乳

好多人都認為女仔體態小巧至得人鍾意，而喺日本AV界大部分女優都係生得細細粒，甚至連5呎都冇。不過，睇咗咁多小巧女優，間中都要換吓口味，但近年似乎冇乜高挑女優登場，就算有，質素亦麻麻，而今日同介紹嘅瀨田一花呢位高妹就當然係屬於高質素嘅女優啦！

今年23歲嘅佢，面圓圓且甜美親切，笑起上嚟仲散發出強烈嘅治愈能量添！身材方面，就真係拍得住「人類最強Body」沖田杏梨，一來有成5呎8吋高，喺AV界可謂鶴立雞群，而喺現實中亦高過唔少日本男仔；二來體態屬於肉感型，擁有豐乳肥臀，上圍對G奶柔軟度同彈性剛剛好，屁股亦肉厚圓潤，如果可以將腰圍減少兩三吋，呢副身材就更加完美，甚至可以超越沖田杏梨添！

靈活有勁

一花喺2021年由AV廠E-BODY發掘投身AV界，據聞佢來自一個單親家庭，自小同父親相依為命，而佢亦喺父親嘅悉心栽培下，學識咗好多做人嘅道理，難怪花妹咁溫文得體喇。佢仲話自己以前好怕醜，自從同一位曾經喺美國留學嘅女生做朋友之後，就被對方嘅性格感染而變得開朗又好動，亦因為咁，佢講得一口流利英語，同外國人對答完全冇問題，認真叻女！

演出方面，大家唔好以為佢身材高大又豐滿，床上動作就唔夠靈活，事實上佢演出嘅作品幾乎每部都係精品，潮吹亂噴嘅表演固然精彩，上到床更擅長運用高大身軀力壓男優，而且仲會一邊騎乘一邊招呼另一位男優，動作靈活細膩，技巧相當之高，實在睇到人拍爛手掌，更抵讚嘅係花妹成日都笑住面對各種挑戰，將敬業樂業嘅偉大精神完全展現！

Profile

年齡：23歲

身高：5呎8吋

三圍：38G-25-36

瀨田一花除咗會喺社交網分享自己嘅工作情況，亦會上載好多性感自拍照，大騷一對飽滿G奶，必定令人大飽眼福。