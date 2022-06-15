賓賓係貶義詞？真係冤哉枉也！君不見但凡用上疊字嘅名，諸如樂樂、佳佳等之類，都係親切又鍾意嘅表現。講到鍾意，呢位嚟自菲律賓嘅網紅Mit Wane Veluz，更係令人愛不釋手嘅女神。

氣質優雅

提起菲律賓女郎時，你嘅第一印象會係點？不過當睇過呢位嚟菲律賓網紅嘅火辣寫真之後，必定會顛覆你嘅既有印象。隨住互聯網普及，令我哋認識到菲律賓女性與別不同嘅魅力，其中就有呢位Mit Wane Veluz。老實講，論外形嘅話，佢同印象中嘅菲律賓女性分別都幾大，當中最大嘅分別在於佢白皙嘅膚色，配合埋玲瓏浮凸兼健美感十足嘅身材，仲有優雅嘅氣質，名副其實係女神級別。

原來早喺佢成為網紅之前，其實係一位健身模特兒，同時亦係一位健身愛好者，每日勤力做運動持鍛煉嘅佢，不但練出凹凸有致嘅身形，而且更充滿線條美，如此火辣嘅身材，絕對係佢用汗水同時間換取返嚟。

女人味濃

憑住迷人嘅樣貌及身材，令佢不但好快喺模特兒界走紅，而佢亦食住個勢進軍網絡，以性感撩人嘅寫真攻陷男士嘅眼球，家陣佢嘅Facebook有超過4萬人追蹤，IG嘅粉絲人數更超過21萬！既然佢有咁高質嘅外形及人氣，自然獲得商品代言嘅機會，事實上作為人氣網紅嘅佢，經常成為化妝品嘅代言人，早前佢更為內衣品牌進行宣傳，吸金力真係相當勁！

作為女神嘅Mit Wane Veluz，偶爾亦會改變一下形象，從最初嘅長髮到近期嘅短髮，加上女人味愈來愈濃，唔同嘅形象都散發出不同魅力。唔知呢位菲律賓女神，有冇畀到你與別不同嘅感覺呢？

Mit Wane Veluz嘅網名叫「mwmdv」，有逾3,700個貼文，除咗有好多唔同造型嘅性感火辣照，亦有唔少短片，當中可以見到佢着住泳衣行沙灘，令人醒神又迷人。