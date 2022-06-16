【是日通勝】

農曆五月十八

壬寅年 丙午月 庚子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：諸事不宜

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、29、40、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：財運穩定，花錢有分寸，沒有事情需要擔心。

金牛座：求財要循正途，切勿為蠅頭小利而埋沒良知。

雙子座：得到幸運之神眷顧，事業發展可更上一層樓。

巨蟹座：向有需要的人伸出援手，別人對你另眼相看。

獅子座：發揮親和力，多向身邊人示好，運氣也好轉。

處女座：錢財是身外物，得失勿介懷，健康才最緊要！

天秤座：做任何決定前都要三思，避免誤中騙財陷阱。

天蠍座：愛情運欠佳，跟異性交往要小心，人心難測！

人馬座：身心狀態不錯，生活稱心，但愛情運較遜色。

山羊座：努力向目標進發，運氣再差也不能阻你成功。

水瓶座：謀事最緊要問心無愧，避免小人在背後抹黑。

雙魚座：事業運最強，信心滿滿，工作表現可圈可點。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）羊 正財旺

（跌）雞 運勢弱

鼠：勿因一時得意而忘形，避免成眾矢之的。

牛：心態正面，注重團隊力量，工作更順利。

虎：一分耕耘一分收穫，不要錯失求財良機。

兔：運勢低落，起床一刻已感覺渾身不自在。

龍：自信強，直覺靈敏，想法易獲別人認同。

蛇：一人計短，二人計長，多聽意見有着數。

馬：是日沖煞，情緒不穩，最好別多管閒事。

羊：正財旺，謹記多勞多得，勿抱僥倖心態。

猴：談笑風生，別人樂於親近，利拓展人脈。

雞：運勢弱，事業發展未如理想，忐忑不安。

狗：時間是金錢，不應浪費，趕快充實自己。

豬：事業與財運皆上升，付出與收入成正比。

【暢所欲玄】（風水及環境學問CalCal師傅）

室內植物吉與凶

很多人喜歡在家居種植盆栽，希望增添生氣，但原來這樣做有時反而會製造一些風水問題，不可不知。

盆栽植物五行屬木，在家居擺放會造成一種五行現象，而五行互有生剋，假如擺放恰當，有錦上添花之兆，同樣地，擺放失當便會出現問題。

盆栽一般分為三種：第一種是水種植物，第二種是泥土種植，而第三種則是空氣草，純粹吸收空氣中的水分，毋須泥土去提供養分。筆者曾到訪澳門一個單位，屋內某個角落擺放了水中的富貴竹，與此同時，因該位置是當年的災病方位，屋主在栽種植物的花樽掛上銅錢一寸，作為化泄災星之用，於是筆者向屋主查詢，是否患上坐骨神經痛症，對方即目瞪口呆，更道出病情嚴重至無法做運動，這就是其中一個在不對地方擺放不對物件而產生負面現象的案例。

又於某年，有一位客戶聽朋友說，欲要快發便要鬥三煞，於是在家居某方位擺放若干數目的粗身富貴竹，期望破三煞，藉此令生意興隆，但不幸地，家中犬隻於該年離開，同時亦因人事問題，跟合作夥伴鬧翻，影響到生意運作，更招來嚴重損失。

有時候，藉着綠化辦公室來製造生氣，確實可令員工眼睛有所紓緩，可是當擺放在不恰當位置，就會弄巧成拙。舉例，擺放大棵粗幹類植物（如泥中鐵樹之類），又巧合地用上大中細的組合，一盆三支，當擺放在不恰當位置上，公司同事便有機會出現不服從、不合作的現象，人事流動亦會因此比較頻繁，是非小人不斷，員工做不長久又會辭職離開。