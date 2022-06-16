「85花」楊冪趙麗穎Baby扶搖直上　唐嫣「甩隊」被勸退圈

內地女星唐嫣與楊冪、趙麗穎及Angelababy曾以「85花」齊名，不過她久未有作品推出，令粉絲不滿，紛紛叫她退出娛樂圈！相反楊冪與Baby頻頻拍綜藝節目及劇集，趙麗穎更首登監製拍劇。

現年38歲的唐嫣曾紅極一時，不過自從與內地男星羅晉結婚及生女後，這兩年只拍了胡歌孭飛的劇集《繁花》，更不是做女主角，當時已被網民指她沒有演技可言。正當趙麗穎、Baby與楊冪公布了6月工作行程後，唐嫣工作室才施施然發布，指她6月依舊沒有工作，粉絲即於網上鬧爆，叫她索性退出娛樂圈，看來「85花」要重新洗牌！

楊冪Baby工作不斷

其實粉絲已不止一次抱怨唐嫣與其團隊，雖然唐嫣工作室多次指她正在看劇本，但一直沒有她入劇組的消息。她生了女兒後一直都專心照顧家庭。有指她一直留在上海，因疫情關係一直被封，她未能工作，惟有抽空陪伴家人。不過現時於上海的藝人都陸續復工，未知她何時才出擊。有指她有自家公司，旗下有幾位小花，加上老公發展不俗，她分分鐘退居幕後更着數！

至於其他「85花」，趙麗穎首次擔任監製的新劇《與鳳行》日前開拍，近日她又現身長沙錄影綜藝節目《開始推理吧》。至於楊冪連續接了多個綜藝節目，之後又跟龔俊開拍新劇《狐妖小紅娘》，劇組已在橫店搭景中。至於Baby一向曝光率高，近日忙拍《奔跑吧》和《萌探探探案2》，並有很多拍了的劇集還未播出。