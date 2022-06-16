東方日報C1： BTS突宣布休團　隊長RM：好有罪惡感！

出道9年的韓國天團防彈少年團（BTS）紅遍全球，前日卻在無預警下突然宣布休團，消息一出震驚全球Fans，連帶所屬的HYBE事務所股價急瀉26%，蒸發逾123億港元！

剛於本月10日推出新碟《Proof》的BTS，前晚公開名為「真防彈聚餐」的影片慶祝出道9周年，7子大講真心話，更突然宣布暫停組合活動，令Fans十分驚訝，他們強調並非解散，只是為了迎接BTS的第二幕而休息及反思。

9年來擔起隊長重任的RM，坦言感到很疲憊和迷惘，指組合原定2020年2月推出專輯《ON》後便暫時結束活動，並到他們沒去過的印度及澳洲等國家舉行大規模世界巡唱，為第一幕活動作結，怎料當時撞正新冠肺炎爆發，令計劃被迫取消！他說：「我開始不知道我們到底是怎樣的組合，我總是覺得寫歌詞時，最重要的是能帶甚麼訊息給大家，這也是我生存的意義，但我已經不知道應該講甚麼了。」

維持團綜 單飛出碟

RM坦言韓流偶像的制度，就是強迫人一直追着某個目標去走，令他們自身難以成長，覺得需要時間反思，他同時對未能好好報答Fans而自責：「我覺得好有罪惡感，怕大家覺得討厭，假如說我想休息，就好像做錯事一樣。」他講到忍不住喊，又表示希望繼續做BTS直到老去，不少成員都眼濕濕。

成員SUGA亦坦言寫歌時很痛苦：「我從2013年開始，從來沒有覺得創作很有趣，總是覺得很辛苦，是勉強地擠出來！現在和從前不一樣，從前是有想說的話，但因為技巧不足，所以只能擠出來，現在則是沒有想說的話了。」他們透露成員將輪流單飛出碟，當中J-Hope會率先於7月推出個人專輯，成員亦會作多方面嘗試，個人活動期間仍會一起拍攝團體綜藝節目《Run BTS》。

J-Hope叫Fans不用傷心：「希望大家不要想得太負面，這是非常健康的計劃，這樣BTS這個組合才會變得更穩固，為了BTS的第二幕，這是很有需要和很好的時刻。」7子最後乾杯祝福大家，Jungkook做代表說：「你們的生活，還有大家（Fans）的生活，還有剩下很多很多，為了各自的生活，我們乾杯吧！ARMY（BTS粉絲名）Forever，BTS Forever！」

韓媒估計陸續入伍

BTS多年來一直是「最強金蛋」，早前有報道指若他們在疫情過後舉行10場演唱會，便能為韓國帶來790億港元經濟效益，而他們單是今年上半年在韓國及美國舉行巡唱，已狂吸近6億港元，故BTS宣布休團後，所屬的HYBE事務所股價即時急瀉26%，一夜間蒸發逾2兆韓圜（約123億港元）！事務所昨晨急急發聲明「救亡」，強調BTS的團體活動及個人活動會同時進行：「成員將通過多樣化的活動讓自己成長，會幫助BTS成為更長久的組合，請大家多多期待。」

BTS的服役問題一直備受關注，兵務廳去年修訂兵役法，讓作為大眾文化藝術範疇優秀者的BTS成員可以延至30歲才入伍，有國會議員曾提出讓對宣揚韓國文化有功的BTS免除兵役，但至今未有確實方案。隊中最年長的Jin將於今年12月4日滿30歲，最遲要在明年滿31歲前當兵，雖然事務所目前沒有提及入伍計劃，但韓媒猜測成員可能未能「免役」，曾有傳7子會一起服役，但業界相信他們會順序入伍，事務所可能最快下星期便會公開相關計劃。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：