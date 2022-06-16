何超蓮大爆賭王曾被暗殺過3次　住酒店要保鑣「封層」

賭王千金何超蓮最近作客訪談節目《不止於她》第二季，分享了不少成長經歷，以及同父母相處的點滴。超蓮出生時，賭王何鴻燊已經70歲，她透露爸爸特別寵她的原因其實很膚淺：「因為我爸喜歡孝順跟漂亮的，我挺孝順的，我覺得親情對我來說是很重要的，放第一位。」雖然家大業大，但賭王將事業家庭平衡得很好，超蓮指自己在香港讀書的時候，功課都是爸爸檢查，補習老師也是爸爸安排，大讚爸爸非常上心。

提及自己被保護得很好時，超蓮忽然爆出口：「我爸在澳門被暗殺過3次，我們小時候住葡京酒店都是門口要有一個保鑣，然後走廊跟可能電梯位置還有一個，所以要這種保護方式。但我覺得也有一點是可能因為怕我們晚上自己偷溜出去玩。」

超蓮從小讀公立學校，直言從小就覺得每個人的家庭都和自己一樣，更自爆整個小學中，每個星期的零用錢只有10蚊：「因為我媽媽（三太陳婉珍）是這樣，她是意思意思，還是給你個零用錢，要吃甚麼我們就從家裏面帶給你，所以我小時候就覺得自己賊窮。」

超蓮又帶主持人去媽媽在澳門最喜歡去的茶餐廳，她大爆作為護士的媽媽因為漂亮，所以很多人追求，但她一心只顧工作，與爸爸何鴻燊也是因為工作而識：「後來去跟我爸的大太太當看護，她還在那邊死心眼地工作，後來是大太太覺得她真的很可靠又乖，然後又漂亮，也覺得我爸好像很喜歡她，而且重點不是我媽自己去找我爸，是我爸喜歡她，然後大太太給他們製造機會，然後就跟我媽說，我希望你可以幫我照顧好他。因為我也沒有辦法照顧他到老這樣，所以才在一起的，所以我爸爸是我媽的初戀。」