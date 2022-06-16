李漫芬生日獲奶奶炮製大餐　全部都係至愛菜式

藝人李漫芬（Fanny）日前生日，雖然在工作中度過，但感覺特別開心，因為跟《寵愛Pet Pet》的同劇演員林夏薇及黃子恆齊是「6月星辰」，亦有份參與導演葉念琛任監製及編劇的新劇《美麗戰場》，還有和馬浚偉及劉心悠合演港台劇《獅子山下2022：我們的開學禮》，一個月內「踏」足3劇，工作浪接浪，生活過得超充實。

Fanny表示：「喺《美麗戰場》度，我飾演楊卓娜嘅好朋友，角色性格係雙面人，真係好有挑戰性。至於同馬浚偉、劉心悠拍嗰齣劇，可以同好多新人合作，感覺自己都後生咗好多，感恩之前喺TVB娛樂新聞台做主播時，採訪過佢哋兩個好多次，所以今次一齊拍劇，唔會過份緊張，仲可以做埋學生，向佢哋兩位前輩學習。」

問到有何慶生活動，她說收工後回到家，有奶奶親手炮製超豐富晚餐：「全部都係我鍾意食嘅菜式，有花甲、蝦同愛心靚湯等，真係好感恩，我阿媽同奶奶都好支持我嘅工作，仲幫我湊埋個女，我想借呢個機會公開多謝佢哋。」至於生日願望，她首先希望家人和自己身體健康，有健康就可以陪住囡囡成長，而工作方面，就盼望有不同演出機會，可令觀眾認識不同的自己。