爸爸有好多種　總有一種節目啱佢哋！

轉眼周末將來臨，是時候構恩一下如何渡過周末時光啦，加上星期日是父親節，絕對要計劃一下。市面有不少期間限定活動，可以跟爸爸一起參與；不少爸爸未有真仔女但就是毛孩的父親大人，若然天氣放睛的話，可以帶埋寵物到戶外打卡，一樣溫馨，如家中有潮爸的話，逛市集就最啱佢哋啦！

【打卡爸爸：佛系動物園】

好多爸爸年輕時都是「攝影大師」，每當出行就「指揮」家人拍照留念，趁着父親節，不如由你帶爸爸跟動物合照！YOHO MALL的「夏日樂悠遊．Animall奇遇記」，場內設了4大動物趣拍區，包括於露天廣場午睡的4.2米「Chill懶午睡熊」、地下園林的4米「沒所謂長頸鹿」、3隻呆萌大師「『唔係啩』樹熊」，以及於白鷺花園歎世界的「耍廢河馬君與海豹們」，這個富趣味性的「佛系」動物園會持續至7月31日。拍照之餘，每逢假日更有6月限定的「WILD-PET週末市集」，匯集超過40個日、台及本地戶外用品潮牌及寵物品牌，無論是好動還是愛寵的爸爸都有得揀，市集期間，The Point 會員還可以積分換領DIY 手作包，發揮創意。

【出遊爸爸：綠色森活遊】

小時候是爸爸帶家人遊山玩水，現在是時候帶他去親親大自然了。由香港挪亞方舟主辦，香港基督少年軍協辦的「森活市集」，走進馬灣小島，閒逛色市集，參觀林林總總有關綠色生活的攤位，如本地出產的新鮮有機農作物、滿載綠意的玻璃瓶微景觀盆栽、手工素食品、手工皂、別具風格的手藝文創精品等，順道支持本地原創及創業的年輕人。市集於6 月18至19日舉行，免費入場，時間為10:15am至5:45pm。

【毛孩爸爸：狗狗瑜伽班】

仔大女大，好多爸爸轉移湊毛孩，一樣錫到燶！新都會廣場的「DOGA大師班」，由6月18日至7月3日舉辦一系列以身心靈健康為主題的寵物工作坊，有專業寵物瑜伽導師Tiffany（野人）教授寵物瑜伽、寵物頌缽音療，以及日本寵物按摩協會JPMA註冊寵物按摩治療師Ada教授寵物按摩。另外，同場還設有毛孩專屬頸圈工作坊及毛孩運動員攝影區，有得玩又有得打卡。由7月1日至7月10日更會有SPCA X P仔寵物市集，除首次聯乘時裝品牌ad-lib人氣柴犬店長P仔 （PJai） 推出個性化DIY精品外，更有近20間本地寵物品牌參與，是毛孩家長搜羅用品的好時機。