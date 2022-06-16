BTS宣布單飛傳解散　成員親自粉碎傳聞：我們是永遠的！

韓國天團防彈少年團（BTS）前晚（14日）透過慶祝出道9周年的聚餐影片宣布團體活動暫時告一段落，成員將輪流單飛出碟，似乎是為當兵做準備，粉絲雖對組合突然宣布休團感到驚訝及失落，但亦對成員的決定表示支持。

對於有不少報道指他們中斷活動及解散，成員Jungkook昨晚（15日）開直播親自跟粉絲澄清：「大家都說BTS停止活動，說我們要解散，我覺得要立即跟大家解釋清楚，所以開直播了，我們組合還有很多事要做，『防彈聚餐』只是我們分享今後計劃、很輕鬆的場合，我們只是說會有個人活動，絕對不是說BTS不會繼續活動。」他續說：「雖然不知道看了影片的人會怎麼想，但我擔心沒有看影片的人會誤會，我們沒有要解散的打算，大家可以不用擔心，我們還有很多團體的行程，今後也會有更多的，BTS是永遠的。」

隊長RM亦透過官方社交平台發文說：「這是我出道以來收到最多短訊的一次，我見到那些發給我的截圖，說我們解散和中斷活動的刺激性和片面的字眼，雖然不是不知道會發生這樣的事，但真的很苦澀。」他指聚餐影片是為了9年來陪伴他們的粉絲拍攝，而他們亦在片中強調現在並不是終結，他說：「結果我落淚的場面就被截下來並在網上瘋傳，令我想我是不是太意氣用事了，想要講真心話的勇氣總是會攘成不必要的誤會和憤怒。」

他又強調成員之間依然感情好好，亦沒有打算解散：「我們一直有談論將來的計劃，雖然不是從來沒有吵過架，但我覺得是作為年紀小小就投身社會的人，到長大成人的必經過程，感謝所有觀看影片、在遠處或在附近支持和喜歡我們的所有人，今後無論作為團體，還是個人，都會以好的模樣跟大家見面，謝謝。」