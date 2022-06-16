型格動漫波鞋　夜光新潮流

《阿童木Astro Boy》Fans在哪裏？，頻繁與動漫聯名的美國潮牌BAIT，今回與運動品牌Reebok及Astro Boy合作推出三方限定聯名運動鞋。整個系列一共推出兩個鞋款，無論是經典的InstaPump Fury抑或Club C Stomper，鞋身均滿布阿童木手稿圖案，極具動漫風格。加上前者更注入夜光元素，穿上後即能化身漆黑中的螢火蟲，充滿「螢」格！

經典動漫阿童木

今回推出的三方聯名運動鞋以阿童木的原始草圖為設計靈感，鞋面展示了阿童木的設計元素。鞋款方面，則揀選了InstaPump Fury和Club C Stomper兩個品牌標誌性型號。前者在黑色漆皮為鞋面上，加上夜光印花，光滑的質感充滿科技感，跟阿童木的機械人構造相配合。後者則重塑了經典Club C鞋款，加入寬大、可大面積蓋住鞋面的魔術貼，並搭配阿木童設計草圖，清爽的藍白配色方便配襯夏日服飾。

同場加映：繁華城市的Alley Cats

日本潮鞋店Atmos與運動品牌ASICS及波鞋雜誌《Sneaker Freaker》近日聚首一堂，合作推出三方聯乘跑鞋－GEL-LYTE III OG Alley Cats，作為對流浪貓的關懷。來自東京和墨爾本繁華都市的流浪貓是這次合作的靈感，運動鞋側標誌用上夜光材料打造，加上鞋帶和鞋面採用暗紫和綠色的霓虹燈配色設計，將流浪貓居住的黑暗小巷景象呈現大家眼前。另外，鞋底使用了象徵品牌標誌的紅色和藍色鞋墊，令這對別具意思的跑鞋更添特色。鞋款將於6月25日在官網上架，隨系列更有特別設計的T恤和雜誌，鞋頭不要錯過！