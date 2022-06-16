具俊曄首曝光向求婚過程　怕醜單膝下跪大S求愛

台灣女星徐熙媛（大S）年初閃嫁韓籍老公具俊曄，雖然佢兩個講過係因為具俊曄撥起20年前大S嘅電話號碼，令二人重新聯絡，加上拍拖後因疫情而未能相見，所以先決定領證解相思，不過大家都好好奇佢哋真實求婚嘅過程及相處點滴。估唔到大S一直埋藏心底，今次係具俊曄受韓國「國民MC」劉在石同曹世鎬主持節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》入面，公開佢同大S嘅愛情故事，更首度重現下跪求婚經過！

佢談到轟動台韓嘅「20年前沒變的電話號碼」，具俊曄坦言好似命運一樣，仲自爆當時搵咗好多打電話畀大S嘅藉口：「因為我很想通電話，就編造了一些通話的理由。」傾到求婚經過，具俊曄表示係自己先開口：「因為新冠肺炎，現在沒辦法過去（睇大S）嘛，聽說結婚的話我可以過去（台灣），我就提了（結婚）！」字幕還打上「豪爽男」讚嘆。

劉在石追問：「求婚也是靠視訊嗎？」具俊曄現場重現當時情況，起身單膝下跪，唔好意思咁直說：「當然也做了這些」講完即爆笑狂捶劉在石心口，展現鐵漢柔情一面。而具俊曄作客嘅集數下周三先會喺韓國正式播出，依家大家都只可以睇住預告止癮，相信佢會爆更多同大S嘅感情事。