咖啡新配搭　好飲好食

想喝到一杯完美咖啡，講究咖啡豆質素、水溫、沖泡方式等工序，咖啡店或品牌亦不時推出新口味或新菜單，除了好飲，還可以變成菜式，讓品味都可以變得好多元化。

跨界聯乘

受歡迎的品牌會不時推出周邊產品，既可宣傳，粉絲又得益。Hypbeans與西班牙著名藝術家Javier Calleja合作，剛推出首個聯乘系列。Javier Calleja特別為咖啡設計名為Cafeto的咖啡男孩，並推出海報、T恤及鎖匙扣等，同時間亦有期間限定特飲Gloden Black，這款以美式咖啡作基調加柑橘調配的作品，加上柚子蓉和檸檬皮，清爽無比，適合夏天飲用。

咖啡入饌

咖啡除製作甜品外，用來入饌和作拼配，也別具風味。Nespresso於6月至7日推出Nespresso Gourmet Weeks 2022，除因應新出咖啡機為客人配對不同口味的咖啡粉囊，品牌還和Artisan Lounge及名廚合作以咖啡入饌，於指定日子推出3款限期間限定Vertuo餐單。由現時至6月19日，打頭陣的米芝蓮一星餐廳Whey主廚Barry Quek，將咖啡混入自家製作的雞肝醬、素菜和招牌的「肉骨茶」豬肋排等菜式內，加添風味。米芝蓮二星餐廳Écriture的行政主廚Chef Gilbert則推出多款滲咖啡香的日法料理。除此之外，每款餐單亦有3杯期間限定的咖啡特飲拼配，讓客人慢慢品味。

冰爽冷萃

來到夏天，飲品都以清爽為主，星巴克近日推出新款咖啡特飲以梅子蜜糖紅茶作霝感，沖泡出梅子蜜糖湯力冷萃咖啡及梅子蜜糖湯力烏龍茶，前者加入梅子蜜糖醬，配冰涼氣泡泡，啖啖透心涼，後者加了烏龍茶，清新香甜。另外還有蜜糖紅西柚冷萃咖啡、海鹽忌廉冷萃咖啡和海鹽忌廉氮氣冷萃咖啡，配上牛乳吉士泡芙、流心鹹蛋黃牛角包、柚子檸檬巴斯克焦香芝士蛋糕或柚子蛋糕卷等小點，加強層次和味道。