鄭裕玲將消費券「贈」姚焯菲　幫手解鎖圈中成就

鄭裕玲（嘟姐）與姚焯菲（Chantel）早前為中銀香港BoC Pay拍攝平面廣告，並且於「勁賞轉過嚟」宣傳片中大鬥演技，嘟姐身穿粉紅西裝褸牛仔褲知性打扮，Chantel則以牛仔背心外套、白色crop背心及短褲的清新少女造型示人，兩者都充滿夏日氣息。嘟姐在片中飾演「著數姐」，Chantel則扮演她的小助理，將社交平台對轉會著數的留言分析給她聽，之後Chantel更獲嘟姐「獎賞」用消費券shopping，滿載而歸，全程表現精靈可愛。

二人拍片合作愉快，嘟姐亦向工作人員大讚Chantel乖巧聰明：「訪問過她多次，她識唱歌，好乖女，又靚女，亦訪問過她爸爸，全家人好融洽，她爸爸經常接她放學，相當錫囡囡，更陪她工作到夜深，我問她未夠年齡領取消費券，會不會打父母主意，她相當乖不會扭計Shopping。」對於演藝圈有不明文規則指不少藝人都視與嘟姐合作為其中一項解鎖目標，Chantel今次成功解鎖，更獲對方「加持」稱讚，相當開心：「有看過嘟姐的作品，亦有看她主持的節目，佢口才太好，見識廣博，與拍檔過招常有不少火花，希望可以與她再合作，拍攝節目，因為可以從她身上學到口才及應變急才。」

消費券派發在即，近日成為城中熱話新聞，嘟姐笑言她轉會BoC Pay精明形象太深入民心，不少朋友都傳短訊問她傳授秘笈，她笑言：「今次『嘟姐』升級做『着數姐』，我真的有研究，因為消費小數怕長計，好似以前大家用信用卡都會周圍去比較，有甚麼迎新獎賞優惠。而電子支付工具，道理也是一樣，已成為消費主流的支付工具，影響的生活消費層面更廣，如買一杯咖啡、快餐店，甚至買電器用品都會有優惠，好顯然易揀。」

此外，Chantel現忙於考試，之後放暑期會與家人去新西蘭旅行，她說：「現在忙於準備月底的考試，之後完成手頭上的工作，會於7月與家人去新西蘭去旅行，我們一家人都好期待好開心，皆因已有兩年多沒有去旅行，到時可以充電，看看會否啟發創作靈感。」由於新西蘭現正是冬天，Chantel笑言此行是「避暑」：「冬天要準備很多東西，要買旅行喼、羽絨褸、保暖鞋等禦寒衣物，還有相機等電子用品，一家四口出發要好多準備，我已約好爸媽與妹妹，完成考試後一齊去Shopping。」