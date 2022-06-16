靈敢侶情：【麵種】Autolyse

《做出鬆軟的麵包秘訣》第八篇，來講講一款雖不是麵種，但做了可令麵包鬆軟的方法︰Autolyse（自解法／浸泡法）。

Autolyse來自麵包專家Raymond Calvel教授，做法是在製作麵糰之前，將食譜中的麵粉、和部分水攪勻，然後閒置1至3小時。Autolyse的目的，是要讓麵粉中的酶將組成麵筋的蛋白分解，令麵筋增加擴展性。擴展性是揉麵糰的目的之一，指的是麵筋的擴展限度，當擴展性足夠，麵糰便能發得高、包着更多氣泡，麵包焗好後更鬆軟。

換言之，有做Autolyse的麵包，會比沒有做的發得高。亦由於有1至3小時的閒置，麵包的味道將會更香和豐富。

在Autolyse做好後，便可在餘下的水加入酵母和其他材料，再加到Autolyse裏，攪拌、揉、發酵。

甚麼麵糰適合做Autolyse？這裏提出幾款讓大家參考︰

一、大前提是︰食譜使用高蛋白的麵粉，如高筋麵粉、全麥麵粉。

二、食譜的水分充足，將部分分給Autolyse使用後不會使之太乾，而剩下的水亦足夠跟餘下材料融合。否則，你將無法將麵糰揉好。

三、你想麵糰發得高。假如想做公仔麵包則不適合，否則會破壞製成品的樣子。

四、你將會用手揉麵糰，而你想省減時間。

五、食譜材料簡單，而你想增加麵包的香氣和味道。

過去八篇，我講過食譜、揉麵糰、初發、二發的作用、6款麵種和Autolyse，下一篇，我將會講大家都未必知道的「第三發」，一個絕對會影響麵包的一發，到底是甚麼？請留意逢星期四的《靈敢侶情》。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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