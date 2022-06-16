韓女星遭分居丈夫襲擊受傷　蔡煐引被爆係受害人

昨日（15日）有報道指現年40多歲的韓國女星B某於前日（14日）早上在首爾梨泰院的寓所外，被正在分居、30多歲的丈夫A某用利器襲擊，據指A某企圖謀殺妻子後自殺，事件中B某頸部受傷送院，沒有生命危險。

今日（16日）有報道指B某早於前日凌晨便因為遭丈夫施暴而報警求助，當時警方接報到現場後證實她沒有受傷，已命令A某不得接近B某，B某亦已更改大門密碼，但她於1小時後因為丈夫企圖通過露台爬入屋而報警，當時A某聲言會自殺，警方接報到場後發現A某腳部流血及暈倒，便將他送院，他在早上6時接受完治療並從醫院離開，未料他又趁B某送小孩回校時用兇器襲擊，警方收到舉報後立即趕到現場拘捕他。

首爾龍山警署已經申請拘留令，而韓媒今午公開丈夫A某坐輪椅現身法院的照片，他在出席完拘留令審理後坐救護車離開現場。

因昨日報道並沒有開名，不少網民都對受害女星的身份議論紛紛，崔智友、張允珠及崔知延亦被懷疑是受害人，但證實只是擺烏龍，網上節目《橫豎研究所》昨日就上載在事發現場拍攝的影片，並指受害人是女團Redsox出身、曾參演韓劇《妻子的誘惑》的40歲女星蔡煐引，她在2012年拍畢劇集《自體發光的她》後便沒有演戲，近年很少亮相幕前。