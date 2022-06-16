嚴選$2,000以下　父親節手機

一年一度父親節又到喇，不少孝順仔女正為送禮煩惱，事關年年送手錶、領呔、皮帶實在太無新意！若仲未諗到送咩，送手機就最好，既可同爸爸齊齊影靚相，又可得閒Send個心意短訊，令對方見到心到甜晒！今次就同大家精選市場上$2,000左右的智能手機，各具賣點適合不同爸爸！

輕薄快充

HONOR X8厚度及重量只有7.45mm及177g，機身邊角採用平滑圓角設計，加上鈦空銀、幻夜黑及魅海藍，讓爸爸輕鬆放入衫袋的同時。坐擁超窄邊框的它，左右邊框壓縮至1.1mm，讓6.7吋FHD+屏幕的屏佔比高達93.6%。另搭載6,400萬像素四鏡頭系統及Snapdragon 680處理器，電池有4,000mAh，對應22.5W快充，充電10分鐘便足夠播片3小時。

拍攝齊全

Redmi Note 11S 5G內置5,000萬像素主鏡、800萬像素超廣角及200萬像素微距鏡頭，支援1,080p高清錄影、人像、全景、慢動作及縮時攝影，拍攝配套齊全。6.6英吋屏幕支援DCI-P3色域，提供240Hz觸控採樣率及90Hz屏幕更新率，加上5,000mAh大電池，用來睇片唔失禮！

堅韌耐用

Nokia手機出名耐用，這部G21由聚碳酸酯製成，先天夠晒堅韌，同時孤線機身符合人體工學，在暗紋機背配合下，吮手而不易滑落。6.5吋屏幕為同系首配90Hz刷新率，相機則由5,000萬像素主鏡、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭組成，前置8MP鏡頭更支援口罩解鎖。續航力長達三天，並支援18W快充。

同期最平

OPPO A76是同期最平新機，採用6.56吋90Hz屏幕，並內建1,300萬像素主鏡頭及200萬像素人像鏡頭。核心部分為Snapdragon 680加6GB RAM及128GB ROM，《AnTuTu》跑分約28萬，表現對辦。另一賣點是是真3卡槽設計，插雙SIM的同時支援最高256GB外置記憶卡。

睇片至強

moto g51 5G內置同級少見的6.8吋巨幕，仲提供FHD+解像度及120Hz刷新率，送畀爸爸睇戲就至啱！相機系統整合了5,000萬像素主鏡頭、200萬像素微距及200萬像素廣角鏡頭，支援Quad Pixel像素四合一技術，提供4倍的低光源靈敏度，昏暗下能拍攝細節。