【營事檔案】雜菌海鮮錫紙包　便捷的養分

當有時來不及去超市採購新鮮食材時，單靠冰箱內的急凍海鮮加上雜菌，也可以滿足全家人的胃口；而且這次介紹的是一道不用開火都能完成、不用洗碗的美食，調味亦相當簡單，十分適合入廚新手、自住人士，甚至可作親子活動呢！

菇菌類可降血脂及膽固醇

菇菌類指的是能食用的菌，營養豐富，常見的包括蘑菇、杏鮑菇、金菇等等，都是大家熟悉及常食用的菇菌，一般來說都是低卡路里、高纖維的蔬菜選擇。而且菇菌含豐富水溶性膳食纖維，可增加飽肚感。其中草菇含水溶性纖維β-葡聚糖，能有助減低血脂和膽固醇的水平，預防血管硬化、血塊形成續而阻塞。在血糖方面，足夠的纖維都有助穩定血糖的升幅。

急凍海鮮一樣新鮮

海鮮的脂肪含量、熱量等都比肉類如豬、牛、羊、雞等少，而且同樣富含蛋白質。可惜平常未必會有時間到超市購買新鮮的海鮮，這時候，急凍海鮮就成為了家中的常備食材了。不少人會擔心急凍處理下，海鮮中的營養就會流失，其實急凍是保鮮方法中最快及最衞生的，因為急凍海鮮的營養價值與新鮮的差不遠，相反急凍後食物的保質期可更長。

【雜菌海鮮錫紙包】

材料：

娃娃菜 半棵

草菇 10粒

鴻喜菇 半棵

急凍雜錦海鮮 100克

芝士竹輪 2粒

調味料：

鹽 適量

黑胡椒碎 適量

香草 適量

白酒 1湯匙

做法：

1.急凍海鮮解凍，備用。

2.把娃娃菜、金菇及鴻喜菇切去根部，洗淨分細備用。

3.取一張大錫紙，將蔬菜放在底部。

4.加上海鮮及芝士竹輪，撒上鹽、黑胡椒碎、香草及白酒。

5.將海鮮錫紙包好，開口向上，放入焗爐200度焗15分鐘，完成。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。